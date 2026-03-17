Türkiye küresel üretim üssü olma yolunda! Uluslararası yatırım 13,1 milyar dolara ulaştı

Ticaret Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye'ye yönelik uluslararası yatırımlar ve yabancı sermayeli firmaların ihracattaki rolü dikkat çekici seviyelere ulaştı.

KÜRESEL YATIRIMLARDA TÜRKİYE ÖNE ÇIKIYOR

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre 2025 yılı itibarıyla küresel doğrudan yatırımlar yüzde 14 artarak 1,6 trilyon dolara ulaştı. Gelişmiş ekonomilere yönelen yatırımlar yüzde 43 artarken, gelişmekte olan ülkelere giden yatırımlar yüzde 2 geriledi.

Bu tabloda Türkiye, uluslararası doğrudan yatırım girişlerinde kaydettiği yüzde 29'luk artışla pozitif ayrışan ülkeler arasında yer aldı.

TÜRKİYE'YE YATIRIMLAR İSTİKRARLI ARTIYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, 2002 yılında 1,1 milyar dolar seviyesinde olan uluslararası doğrudan yatırım girişi, 2025 yılında %12,2 artışla 13,1 milyar dolara yükseldi. Bu da aylık ortalama 1,1 milyar dolarlık istikrarlı bir yatırım akışına işaret ediyor.

YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN İHRACATTAKİ PAYI %30

Bakanlık analizlerine göre, yabancı sermayeli firmalar 2025 yılında Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık %30'unu gerçekleştirdi. Bu firmaların ihracatında en büyük payı ise Avrupa Birliği ülkeleri aldı. Toplamda 46,4 milyar dolarlık ihracat bu bölgeye yapıldı.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

Yabancı sermayeli firmaların en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler sırasıyla:

Almanya,

Birleşik Krallık,

Amerika Birleşik Devletleri,

İtalya ve

Fransa oldu.

Ayrıca en yüksek ihracatı gerçekleştiren firmaların menşei incelendiğinde ise ABD, Almanya ve Hollanda öne çıktı.

SANAYİ SEKTÖRLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Sektörel dağılımda, ihracatın ağırlıklı olarak sanayi üretimine dayalı alanlarda yoğunlaştığı görüldü. En fazla ihracat yapılan sektörler ise:

Motorlu kara taşıtları

Kazanlar, makineler ve mekanik cihazlar

Elektrikli makine ve cihazlar

Bakanlık yakalanan güçlü ivme doğrultusunda atılacak adımları şu şekilde özetledi:

"Ticaret Bakanlığı olarak; yatırım ortamını geliştirmeye, küresel değer zincirlerindeki konumumuzu güçlendirmeye, ihracat kapasitemizi artırmaya ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

TÜRKİYE KÜRESEL ÜRETİM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

Açıklamada, Türkiye'nin güçlü lojistik altyapısı, küresel değer zincirlerine entegrasyonu ve yatırım ortamındaki iyileşmeler sayesinde uluslararası yatırımcılar için cazip bir merkez haline geldiği vurgulandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, son yıllarda izlediği kararlı sanayi, ticaret ve yatırım politikaları sayesinde uluslararası yatırımlar açısından cazip bir merkez haline gelmiş; ülkemize yönelen yabancı yatırımlar üretim kapasitemizi ve ihracat performansımızı güçlü şekilde desteklemeye devam etmiştir. Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan hesaplamalara göre, ülkemize gelen yabancı sermayeli yatırımlar 2025 yılı toplam ihracatımızın yaklaşık %30'unu gerçekleştirmiştir. Bu tablo, uluslararası yatırımların Türkiye ekonomisine ve ihracatımıza sağladığı katkıyı açık şekilde ortaya koymaktadır. Türkiye, güçlü lojistik altyapısı, küresel değer zincirlerine entegrasyon kapasitesi ve yatırım ortamında gerçekleştirilen yapısal iyileştirmeler sayesinde küresel ticaret sisteminde yüksek pazar erişimine sahip, dirençli ve stratejik bir üretim ve tedarik merkezi konumunu her geçen yıl daha da güçlendirmektedir."

Ayrıca Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı tarafından yayımlanan Dünya Yatırım Raporu verilerinin de Türkiye'nin küresel yatırım ortamındaki güçlü konumunu teyit ettiği ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı, küresel belirsizliklere rağmen Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlarda güçlü performans sergilemeye devam edeceğinin altını çizdi.