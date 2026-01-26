Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Libya arasındaki enerji işbirliğinin 2026'da somut sonuçlar vermeye başlayacağını söyledi. Bakan Bayraktar, Türkiye-Libya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 22. Dönem Toplantısı ile Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi kapsamında başkent Trablus'ta değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ile Libya arasındaki ticaret hacminin 2025'te yaklaşık 4.4 milyar dolar olarak gerçekleştiğinin bilgisini paylaşan Bayraktar, "2026'da bunu 5 milyar doların üzerine çıkaracağız. Bunun daha da ileri gitmesi için, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedefi yakalayabilmemiz için bizim enerji konusunu bu işin merkezine koymamız gerekiyor. Libya ile çok uzun süredir devam eden müzakerelerimiz var. Bu anlamda da 2026'nın bir milat yıl olacağını ifade edebilirim. Çünkü çok farklı kollardan bu işbirliği için çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Bu kapsamda yürütülen çalışmalara da değinen Bayraktar, şunları kaydetti: "Türkiye Petrolleri'nin burada, geçmişte bulunduğu sahalarla ilgili çalışmalarımız var. Yeni sahalarla alakalı anlaşmaları müzakere ediyoruz. Uluslararası işbirlikleriyle, özellikle Libya'da çalışan uluslararası petrol ve doğal gaz şirketleri ile ortaklıklar yoluyla da çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bunun somut sonuçlarını 2026'da görmeye başlayacağız. Türkiye-Libya işbirliğinde 2026 enerji yılı olacak ve ticaret hacmi çok daha yüksek rakamlara ulaşacak."Bayraktar, Libya'nın yaklaşık 17 yıl aradan sonra ilk kez ihaleye açtığı petrol ve doğal gaz sahalarına yönelik Türkiye'nin ilgisine ilişkin olarak, "Şubatta yapılacak ihalelere de katılacağız. Uluslararası firmalarla işbirliği içerisinde, özellikle denizde ve karada 2 sahayla yakından ilgileniyoruz" dedi. TPAO ile Libya Ulusal Petrol Kurumu arasında geçen yıl haziranda imzalanan anlaşmaya da değinen Bayraktar, "2026 yılı içerisinde bu sismik çalışmalara başlayabiliriz" dedi.Türkiye'nin yurt dışı faaliyetlere de odaklandığını vurgulayan Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu anlamda yaptığımız anlaşmalar var. Pakistan'da 3 deniz sahası, 2 kara sahasında ruhsat aldık. Libya'da sonuçlandırmaya çalıştığımız projeler var. Kazakistan'dan KazMunayGas ile 2 gün önce Türkiye'de bir araya geldik. Orada da 3 sahayla alakalı yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah bunları neticelendirip, anlaşmalarını bu yıl içerisinde yapıp, çalışmalara başlarız."