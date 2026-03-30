Türkiye otobüs ve ticaride 1’inci

Türkiye otomotiv sanayisi 2025'te 1.2 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Son 10 yıldaki yatırım 10 milyar doların üzerine çıktı. Yapılan yatırımlarla beraber 2.5 milyonluk üretim kapasitesine ulaşıldı. 2025'te yüzde 4 artışla 1.4 milyon adet araç üretimi yapan Türkiye, Avrupa'nın önemli üretim merkezlerinden biri. Türkiye, bugün Avrupa'nın en büyük altıncı otomobil üreticisi. Hafif ticaride ise birinci sırada bulunuyor. Binek otomobil ve hafif ticari üretiminde ise beşinci sırada yer alıyor. Ancak, Türkiye otobüs üretiminde Avrupa'nın lider ülkesi konumunda. Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, "Bugün Türkiye'de otobüs üretimi olmasa Avrupa'da binecek otobüs bulmak herhalde zor olacak. Dünyada da yerimiz son derece başarılı. Hafif ticari araçlarda dünyada dokuzuncu, otobüs üretiminde ise dördüncüyüz" dedi.

3 ÖNEMLİ REKOR

Eroldu, şöyle devam etti: "2025 üç önemli rekora sahne oldu. İhracatımız 1 milyon adedin üzerinde oldu. 41.5 milyar dolarla en yüksek ihracat değerine ulaştık. Aynı zamanda Türkiye'nin en çok ihracat yapan sanayisi konumundayız. Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 18'ini otomotiv sanayi gerçekleştiriyor ve bu da önemli bir başarı. Diğeri en çok ihracat yaptığımız hafif ticari araç senesi oldu 2025, 435 bin hafif ticari araç ihracatı gerçekleştirdik. Bir diğer başarımız da otobüs ve midibüste 12 bin 655 toplam adetlik ihracatımız oldu ki bizim için bir diğer gurur kaynağı."

AR-GE HARCAMASI 25.4 MİLYAR TL

Türkiye otomotiv sanayisi 2025'te 25.4 milyar TL Ar-Ge harcaması yaptı. Toplam 18 Ar-Ge merkezi 2025'te 202 patent aldı. Ar-Ge ihracatı ise 300 milyon dolara yaklaştı.