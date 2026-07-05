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Giriş Tarihi: 5.07.2026 08:43 Son Güncelleme: 5.07.2026 08:44

Türkiye-Pakistan İş ve Yatırım Forumu gerçekleşti: İki ülkenin iş dünyası temsilcileri bir araya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye-Pakistan İş ve Yatırım Forumu’nda iki ülkenin iş dünyası temsilcileriyle buluştuk. Türkiye ile Pakistan arasındaki samimi dostluğu, ekonomik ortaklıklarla daha da güçlendirecek, karşılıklı yatırımları artıracak, sanayi, teknoloji ve inovasyon alanlarında yeni iş birlikleriyle müşterek geleceğimizi birlikte inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.

DHA
Türkiye-Pakistan İş ve Yatırım Forumu gerçekleşti: İki ülkenin iş dünyası temsilcileri bir araya geldi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye-Pakistan İş ve Yatırım Forumu'nda iki ülkenin iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in başkanlığında gerçekleştirilen heyetler arası görüşmeye katıldık. Toplantı öncesinde Pakistanlı mevkidaşlarımızla bir araya geldik.

Sayın Şahbaz Şerif ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen Türkiye-Pakistan İş ve Yatırım Forumu'nda, iki ülkenin iş dünyası temsilcileriyle buluştuk.

Türkiye ile Pakistan arasındaki samimi dostluğu, ekonomik ortaklıklarla daha da güçlendirecek, karşılıklı yatırımları artıracak, sanayi, teknoloji ve inovasyon alanlarında yeni iş birlikleriyle müşterek geleceğimizi birlikte inşa etmeye devam edeceğiz.

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Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#CEVDET YILMAZ #ŞAHBAZ ŞERİF #PAKİSTAN #TÜRKİYE

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Türkiye-Pakistan İş ve Yatırım Forumu gerçekleşti: İki ülkenin iş dünyası temsilcileri bir araya geldi
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