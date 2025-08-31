Türkiye pazarının büyüklüğü milyar dolarlık yatırımı çekti

Hepsiburada'nın yüzde 65.4 oranındaki hissesini, 2025 yılının ilk aylarında alan Kazakistan merkezli Kaspi bu işlem için 1.1 milyar doların üzerinde yatırım yaptı. Rabobank'ın alımını da yapan ve lisans sürecinin tamamlanmasını bekleyen Kaspi, Hepsiburada'yı aynı zamanda bir fintech'e dönüştürmek istiyor. Avrupa'nın farklı bölgelerinde alternatiflere baktıklarını ancak Türkiye'ye yatırımı seçtiklerini belirten şirketin Yatırımcı İlişkileri Yönetici Direktörü David Ferguson, "Türkiye'de karar kılmadan önce birçok farklı modeli de gözden geçirdik. Türkiye son kararımız oldu. Türkiye konusunda bizi tatmin eden en çok beğendiğimiz nokta çok büyük bir pazar olması ve önümüzdeki 10 yıla baktığımız zaman bunun büyüme kapasitesinin çok yüksek olması" dedi. Türkiye'deki banka satın alımının tamamlanması ve fintech yatırımlarıyla birlikte, Kaspi'nin sadece 2025'te Türkiye'ye yapacağı yatırım 1.5 milyar dolara ulaşacak.

DÜNYA İKİDEN BÜYÜKTÜR

Ferguson, "Önümüzdeki 5-10 yılda Türkiye'de yapacak çok işimiz var. Bu yüzden enerjimizi bölmek istemiyoruz. Yüzde 100 olarak Hepsiburada üzerinde Türkiye'de çalışmak istiyoruz" dedi. Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Cem Tanır ise küresel düzeyde e-ticaretin üç kutuplu hale geldiğini belirtti. Cem Tanır, "Günümüzde e-ticaret platformlarının küresel rekabetinde 3 eksen ve 3 yapay zekâ ekosistemi öne çıkıyor. ABD, Çin ve 'bölgesel şampiyonlar' arasındaki rekabet sadece şirketlerin değil, ülkelerin gelecekteki ekonomik güçlerini de belirleyecek. 'E-ticarette dünya ikiden büyüktür ve öyle de olmalı. Ülkelerin, bölgelerin dijital geleceğini sadece Silikon Vadisi ya da Shenzhen belirleyemez. Bu yüzden Kaspi'nin Hepsiburada satın alması çok önemli bir gelişme. Türkiye'nin bölgemizdeki ekonomik ve teknolojik liderlik vizyonuyla güçlü bir uyum var" değerlendirmesinde bulundu.