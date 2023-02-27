Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’ndan flaş uyarı: Yasal işlem başlatıldı! Dolandırıcılara karşı dikkatli olun

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), adı kullanılarak bazı internet sitelerinde ve sosyal medya platformlarında şirketin hisse satışı yapıldığı yönünde bilgiler yayılarak dolandırıcılık faaliyetleri yapılmaya başlandığını açıkladı.

"HERHANGİ BİR HİSSE SATIŞI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

TPAO'dan yapılan açıklamada "Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden 'yatırım fırsatı' adı altında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) hisselerinin satışa çıkarıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan dolandırıcılık girişimlerinden bulunulmaktadır. Söz konusu yasa dışı girişimlerde Genel Müdürümüz Sayın Melih Han Bilgin'in fotoğraflarının yanı sıra Ortaklığımızın logosu ve görselleri kullanılarak gerçek algısı yaratılmaya çalışılmıştır. Kurumumuz yüzde yüz kamu sermayeli bir Kamu İktisadi Teşebbüsüdür. Halka açık bir şirket olmadığından, herhangi bir hisse satışı söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı.

"YASAL İŞLEM BAŞLATILDI! DOLANDIRICILARA KARŞI DİKKATLİ OLUN"

Açıklamanın devamında TPAO vatandaşları uyararak, "Bahse konu hesaplar ve internet sitelerine karşı gerekli yasal işlemler Ortaklığımız tarafından başlatılmış olup, vatandaşlarımızın bu tür gerçek dışı duyurulara ve dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları gerekmektedir" dedi.