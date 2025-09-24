Türkiye sağlık mimarisinde de global oyuncu oldu

ürkiye, son yıllarda sağlık yatırımları ve sağlık turizmindeki hızlı yükselişiyle dünyanın dikkatini çekiyor. Modern hastaneler, ileri teknolojiler ve yüksek hizmet kalitesi sayesinde sağlık sektöründe bölgesel bir merkez haline gelen Türkiye, aynı zamanda hastane mimarisinde de öncü konuma ulaştı. Vivin İnşaat kurucusu Mimar Sevcan Bora, "Türkiye, hastane mimarisinde dünyadaki öncü ülkelerden biri oldu. Sağlık alanında son 20 yılda yakalanan hızlı gelişim, Türkiye'yi rakipleri arasında öne çıkardı" dedi. Kongre salonlarından villalara birçok projeye imza atan Vivin İnşaat, özellikle sağlık ve eğitim yapılarıyla sektörde lider markalar arasında yer aldı. Bora, hastane projelerinde yalnızca işlevsellik değil, aynı zamanda çevreye duyarlı, çağdaş ve güvenli yaşam alanları oluşturduklarını vurguladı.