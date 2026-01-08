Türkiye Şeker Fabrikaları mal ve hizmet alım yönetmeliğinde değişiklik

Şirketin konuya ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğin uygulanmasında elektronik satın alma sistemleri kullanılabilecek. Mal ve hizmet alımları, dinamik alım sistemi, EKAP ve gerekli şartları taşıyan diğer elektronik sistemler kullanılarak gerçekleştirilebilecek. Elektronik ortamda yapılan ihalelerde tekliflerin alınması, açılması, bildirim ve tebligat yapılması, teminat alınması ve iadesi gibi konular ihale dokümanı ile düzenlenecek.

Parasal limitlerin altında kalmak amacıyla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz eden mal ve hizmet alımları kısımlara bölünemeyecek. Ayrıca, yapılacak ihalelerde açık usul temel alınacak ancak diğer ihale usülleri de belirlenen özel hallerde kullanılabilecek.

Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilecek. İş ortaklığını oluşturanlar, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yapacak. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilecek.

İHALE İLAN SÜRESİ KISALTILDI

Uygulanacak ihale usulü ilan gerektiriyorsa, ihale ilanı, her türlü işlem tamamlandıktan sonra kamu ihale bülteniyle idarenin internet sayfasında yayımlanacak.

Yurt içi mal ve hizmet alım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az 7 gün, yurt dışı mal ve hizmet alım işlerinin ihalesiyse en az 14 gün önce yayımlatılacak.

İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmayacak. Ancak idarece ihale dokümanında değişiklik yapılmasının gerekli görülmesi, tekliflerin hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da idareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabilecek.

İdarece yabancı ülkelerdeki isteklilerin de girmesinde yarar görülen ihalelerle yurt dışında ilan yoluyla yapılacak ihalelerde, yeterli rekabeti sağlamak için yabancı ülkelerde de ilan verilebilecek. İlanlar ilgili ülkenin diliyle yapılacak.

İHALE USULLERİ SADELEŞTİRİLDİ

Yönetmelikle, uygulanacak ihale usullerinde de sadeleşmeye gidildi. Buna göre, önceden "açık, sınırlı, açık eksiltme ve pazarlık" olarak uygulanan ihale çeşitleri, "açık ve pazarlık usulü" şeklinde yapılacak. Ancak açık ihale usulü veya pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde tekliflerin piyasa şartları ve şirket menfaati açısından daha makul seviyelere düşürülebileceğinin ihale komisyonunca değerlendirilmesi halinde ihale açık eksiltme ile sonuçlandırılabilecek.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecek.

İhale konusu malın özelliği göz önünde bulundurularak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi unsurlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilecek.

İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbest olacak. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilecek. İdare, bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmeyecek.

Öte yandan, 2003 yılında yayımlanan "Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği" yürürlükten kaldırıldı. Ancak ilanı veya duyurusu yeni yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yapılmış olan ihaleler ve işler, ilan edildiği veya duyurulduğu tarihte yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacak.