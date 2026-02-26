Türkiye ‘ses’ini duyurmaya hazırlanıyor

Türk sağlık sektörünün yeni rotası 15 milyar dolarlık hacme ulaşan ses estetiği ve sağlığı alanı oldu. Bugüne kadar birçok uluslararası konferans, zirve ve kongreye ev sahipliği yapan İstanbul, bu kez Avrupa Ses Kongresi'ne hazırlanıyor. İki yılda bir Avrupa'nın farklı bir şehrinde gerçekleştirilen ve bu yıl 16'ncısı düzenlenecek olan kongreye, dünyanın dört bir tarafından doktorlar, ses terapistleri, şan eğitmenleri, profesyonel ses sanatçıları ve bilim insanları katılacak. 25-28 Mart tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla Kampüsü'nde yapılacak kongreye Türkiye Ses, Konuşma, Yutma Bozuklukları Derneği ev sahipliği yapıyor. Son olarak 2024 yılında İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Avrupa Ses Kongresi'ni Türkiye'ye getirebilmek için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Türkiye Ses, Konuşma, Yutma Bozuklukları Derneği Başkanı Prof. Dr. Kürşat Yelken, kongrenin 40 yıldır yapıldığını söylüyor. Türkiye olarak bu kongreye ilk kez ev sahipliği yapacaklarını ifade eden Yelken, bu pazarın hacminin yıllık yaklaşık 10-15 milyar dolar arasında tahmin edildiğini belirtiyor.

