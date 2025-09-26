Türkiye Sigorta, ARC Awards’ta 3 ödül kazandı

Türkiye Sigorta tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta, uluslararası saygın kurumsal raporlama yarışmalarından ARC Awards 2025'ten ödüllerle döndü.

Şirketin 2024 Entegre Faaliyet Raporu, yarışmada metin, ana sayfa görseli ve içerik kategorilerinde 2 altın ve 1 gümüş ödüle layık görüldü.

ARC Awards, dünya genelinde yüzlerce kurumun raporlarını içerik, tasarım, yaratıcılık ve etki kriterleri üzerinden değerlendiriyor. 1987'den bu yana düzenlenen organizasyon, alanında prestijli platformlardan biri olarak kabul ediliyor.

Türkiye Sigorta'nın ödüllü 2024 Entegre Faaliyet Raporu, finansal performansın yanı sıra çevresel, sosyal ve yönetişim göstergelerini kapsayarak paydaşlara şeffaf, yaratıcı ve bütüncül bir bakış açısı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Yatırımcı İlişkileri Direktörü Şahika Balbay Demiroğlu, ARC Awards'ta elde ettikleri başarıyla genel sigortacılık sektöründe en çok ödül alan şirket konumuna geldiklerini belirtti.

Kazandıkları bu ödüllerin, tasarımdaki yenilikçi yaklaşımlarını, yaratıcı anlatım kabiliyetlerini ve iletişim güçlerini öne çıkardığını vurgulayan Demiroğlu, şunları kaydetti:

"Sadece sigorta sektörünün değil, aynı zamanda ülkemizin en büyük finansal güçlerinden biri olmanın sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Kazandığımız bu ödüller, kurumsal vizyonumuzun, şeffaflık ilkemizin ve sürdürülebilirlik anlayışımızın uluslararası arenada karşılık bulduğunu bir kez daha kanıtlıyor."