Türkiye Sigorta borsada devler liginin zirvesinde

Türk sigorta sektörünün en büyük pazar payına sahip olan Türkiye Sigorta, mali açıdan da güçlü bir performans sergiledi. Firma, dokuz aylık bilançosunu açıklamasının ardından son bir haftada Borsa İstanbul'da da liderliğe yükseldi. Borsa İstanbul'da endeksin yüzde 7.18 yükseldiği geçen hafta BIST-100'de yüzde 26 ile en fazla değer kazanan hisse oldu.Haftaya 9.17 liradan başlayan Türkiye Sigorta, yüzde 26.83 değer kazanarak 11.63 liraya yükseldi. Tarihinin en yüksek kapanış rakamına imza atan Türkiye Sigorta'nın piyasa değeri 116.3 milyar TL'ye (2 milyar 880 milyon dolar) çıktı. Türkiye Sigorta, Borsa İstanbul'da piyasa değeri en yüksek 28'inci şirket konumuna yükseldi. Türkiye Sigorta hisseleri son 1 yılda yüzde 84 prim yaparken, son 2 yılda yüzde 152, son 3 yılda yüzde 1.279, son 4 yılda yüzde 2.119 değer kazandı.Geçtiğimiz hafta başında 9 aylık finansal tablolarını açıklayan firma, 2024'ün aynı dönemine net kârını yüzde 49 artırarak 14.3 milyar liraya çıkardı. Şirketin, prim üretimi de yüzde 45 artışla 105.1 milyar TL'ye çıktı. Türkiye Sigorta, ilk 9 ayda aktif büyüklüğünde yüzde 58 oranında artışla 152.4 milyar TL'ye, öz sermaye büyüklüğünde yüzde 45 oranında artışla 41.6 milyar TL'ye ulaştı.Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, mali tablolarla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "Odağımız; sürdürülebilir başarıları hedeflerken sigortaya erişimi her geçen gün daha geniş kitlelere ulaştırmak. 2025 yılı ilk 9 ayında kendi rekorlarımızı kırarak, piyasa beklentilerini aşan prim üretimi gerçekleştirerek hayat dışı prim üretiminde en yakın rakibimizle aramızda 26.5 milyar TL'lik bir fark oluşturduk" değerlendirmesinde bulunmuştu.Yangın branşında her 4 poliçeden 1'i Türkiye Sigorta güvencesi altında bulunuyor. 30 Eylül itibarıyla aktif yaşayan kasko poliçesi 1 milyona ulaştı. Şirket sağlık branşında ise 1 milyon sigortalı sayısını aştı.Firma, sigortalılık bilincini toplumun her kesimine yaygınlaştırma hedefi doğrultusunda çeşitli ödeme kolaylıkları da sunuyor. 31 Aralık 2025 tarihine kadar devam eden trafikte peşin fiyatına 10 taksit, kaskoda ve sağlıkta ise peşin fiyatına 12 taksit kampanyası ile sigortalı sayısının artırılması hedefleniyor. Şirket, sağlık branşında yapılan başvuruların yüzde 87'sini yapay zekâ desteği ile 5 saniye içinde, yüzde 13'ünü ortalama 4 dakika 38 saniye içerisinde sonuçlandırıyor.Türkiye Sigorta BIST 100'de geçen hafta en fazla değer kazanan hisse olurken, Trabzonspor yüzde 16.95 getiri ile ikinci sırada yer aldı. Trabzonspor'un piyasa değeri de 10 milyar 350 milyon TL'ye ulaştı. Geçen hafta İş C yüzde 16.84, Kardemir D yüzde 16.56, Yapı Kredi Bankası yüzde 16.5 prim yaptı. Geçen hafta BIST 100'da en fazla değer kaybeden hisse ise yüzde 22.95 ile Graintürk Holding oldu. Bu hisseyi yüzde 9.7 ile Eczacıbaşı İlaç takip etti.