Türkiye Sigorta’dan Deprem Bölgesinde Kardeşlik Sofraları

Deprem bölgesinde sosyal hayatın ve sigorta faaliyetlerinin yeniden canlanması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Türkiye Sigorta, bölgenin kalkınması ve hayatın normale dönmesi için bölge halkının yanında olmaya devam ediyor. Türkiye Sigorta, geçtiğimiz Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da Hatay'ın İskenderun, Kırıkhan, Defne ilçelerinde; Gaziantep'in Islahiye ve Nurdağı ilçelerinde, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde; Adıyaman'ın Gölbaşı, Malatya'nın Dolamatepe konaklama merkezinde ve Kahramanmaraş'ta yer alan Türkiye Sigorta Dayanışma Obası'nda; Ramazan ayı boyunca kurduğu kardeşlik sofralarında 41 bin kişiyle bir araya gelerek Ramazan sevinci ve bereketini paylaştı.

Kızılay iş birliğiyle düzenlenen iftar yemeklerinde çocuklar da unutulmadı. Hazırlanan basketbol ve futbol alanlarında tüm gün eğlenen çocuklar, akşam da pamuk şeker ve patlamış mısırın keyfini çıkarttı.

Ramazan ayının bereketini ve beraberlik ruhunu yaşatmak için düzenlenen iftarlara ilişkin Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak şöyle konuştu: "Bu yıl da Ramazan'ın bereketini hep beraber paylaşmak için yola çıktık. Bizim için bir gelenek haline gelen kardeşlik sofralarımızı depremden etkilenen bölgelerimizde kurduk. 41 bin insanımızla bir araya geldik, bir sofraya oturduk. Çocuklarımızla Ramazan sevincini paylaştık. Gülen yüzleri hepimize umut oldu. Ramazan ayı boyunca, Kızılay iş birliğiyle kurduğumuz kardeşlik soframızda vatandaşlarımızla bir araya gelmekten, dayanışma duygusunu birlikte paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Ramazan'ın bereketini bizimle paylaşan herkese teşekkür ederiz."