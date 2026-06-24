Türkiye Sigorta dijital itibarda zirvede

Türkiye Sigorta, dijital iletişim alanındaki başarısını bir kez daha tescilledi. 18.45 İletişim Ajansı ve Inbusiness dergisi tarafından hazırlanan 2025 Dijital İtibar Raporu'nda (DİR100) şirket, üst üste üçüncü kez sigorta sektörünün lideri olurken, Türkiye'nin en büyük markalarının yer aldığı genel sıralamada da 28 basamak yükselerek dikkat çekici bir performans sergiledi. Dijital dünyanın en güçlü markalarını belirleyen raporda Türkiye Sigorta, 89.90 puanlık skoruyla sektör ortalaması olan 55.62'nin oldukça üzerine çıkarak liderliğini korudu.

GENELDE 21'İNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Şirket, yalnızca sigorta sektöründeki konumunu pekiştirmekle kalmadı, tüm sektörlerin yer aldığı genel sıralamada da 21'inci sıraya yükseldi. Bu yıl dördüncüsü yayımlanan Dijital İtibar Raporu, sosyal medya ve dijital platformlardaki etkileşimleri kapsamlı bir analizle değerlendiriyor. Araştırmada 50 farklı sektörden 591 şirket incelenirken, toplam 43.3 milyon veri küresel medya istihbarat ve sosyal analitik platformu Meltwater üzerinden analiz edildi. Raporda markaların dijital itibar puanı; toplam sonuç sayısı, sosyal medya görünürlüğü, web platformlarındaki yansımalar, tekil kullanıcı sayısı, pozitif, negatif ve nötr içerik dağılımı ile tahmini erişim dahil dokuz farklı gösterge üzerinden hesaplandı.

ERİŞİM RAKAMI 163 MİLYONA ÇIKTI

Türkiye Sigorta'nın dijital performansındaki büyüme rakamları da dikkat çekti. Şirketin dijital platformlardaki toplam görünürlüğü bir önceki yıla göre yüzde 21.4 artarak 222 bin sonuca ulaşırken, tahmini erişim rakamı ise yüzde 50.5'lik artışla 163 milyona yükseldi. Türkiye Sigorta Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Selda Çamlıbel Özkoyuncu, üst üste üçüncü kez sektör lideri olmalarının kendileri açısından önemli bir gösterge olduğunu belirterek, bu başarının yalnızca dijital görünürlükten ibaret olmadığını ifade etti. Özkoyuncu, "Bu sonucu sadece dijital kanallardaki görünürlüğümüzün değil, paydaşlarımızla kurduğumuz güçlü iletişimin ve uzun vadeli güven ilişkisinin bir yansıması olarak görüyoruz. Müşterilerimizden iş ortaklarımıza, çalışanlarımızdan kamuoyuna kadar tüm paydaşlarımızla açık, anlaşılır ve istikrarlı bir iletişim anlayışı benimsiyoruz. Dijital mecraları ise yalnızca bilgi aktardığımız platformlar değil, aynı zamanda paydaşlarımızı dinlediğimiz ve etkileşim kurduğumuz önemli alanlar olarak değerlendiriyoruz" dedi.