Türkiye Sigorta kârda 12 milyara çıktı

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2026 yılının ilk çeyreğinde güçlü finansal performanslarını sürdürerek toplamda 11.7 milyar TL net kârlılığa ulaştı. İki şirketin açıkladığı finansallar, sektörde ölçek ekonomisi, etkin fiyatlama ve bilanço yönetimi açısından dikkat çekici bir performansa işaret etti. Yılın ilk çeyreğinde Türkiye Sigorta'nın net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artışla 6 milyar 429 milyon TL seviyesine yükseldi. Türkiye Hayat Emeklilik ise yüzde 52'lik artışla 5 milyar 325 milyon TL net kâr elde etti. Böylece iki şirketin toplam net kârı 11 milyar 755 milyon TL ile rekor seviyeye ulaştı.

ÖZKAYNAK KARLILIĞI YÜZDE 48



Teknik kârlılık tarafında da güçlü bir görünüm öne çıkarken, Türkiye Sigorta'nın teknik kârı yüzde 30 artışla 6 milyar 891 milyon TL, Türkiye Hayat Emeklilik'in teknik kârı ise yüzde 52 artışla 2 milyar 827 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketlerin özkaynak kârlılık oranları da sektörel ortalamaların üzerinde gerçekleşti. Türkiye Sigorta'da özkaynak kârlılığı yüzde 48, Türkiye Hayat Emeklilik'te ise yüzde 63 seviyesine ulaştı. Bu performans, sermaye verimliliği ve operasyonel etkinlik açısından güçlü bir bilanço yapısına işaret etti. Şirket yönetimi, enflasyonla mücadele ve erişilebilir sigortacılık yaklaşımı doğrultusunda ilk çeyrekte bireysel kasko ve sağlık sigortalarında fiyat artışına gitmeden büyüme sağladıklarını vurguladı. Sağlık sigortalarında 5.7 milyar TL, kasko branşında ise yüzde 36 artışla 5.3 milyar TL prim üretimi gerçekleştirildi. Sigorta enflasyonunun mart ayında sınırlı seviyelerde gerçekleşmesi ve sağlık sigortalarında negatif aylık enflasyon görülmesi, fiyatlama tarafında kontrollü bir strateji izlendiğini ortaya koydu.

PİYASA DEĞERİ 3.3 MİLYAR $



Sigortayı herkes için erişilebilir kılmayı stratejik öncelik olarak konumladıklarını belirten Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, fiyatlama stratejilerinde de dengeli bir yaklaşım benimsediklerini, enflasyonun altında kalan fiyat artışlarıyla müşteri lehine bir yapı oluşturduklarını belirtti. Çakmak, ilk çeyrekte Türkiye Sigorta'nın bileşik rasyosunu yüzde 90.26, Türkiye Hayat Emeklilik'in ise yüzde 62 seviyelerinde tutmayı başardığını belirtti. Çakmak sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye Sigorta, aktif büyüklüğünü bu yılın ilk çeyreğinde 2025 yıl sonuna göre yüzde 17.3 artışla 184 milyar 146 milyon TL'ye, Türkiye Hayat Emeklilik de yüzde 6.3 artışla 584 milyar 263 milyon TL'ye çıkarmıştır. 3.3 milyar dolarlık piyasa değerimiz ile halka açık güçlü bir şirket olmanın yanı sıra BIST 50'de yer alan tek sigorta şirketi olmanın gururunu yaşıyoruz."



ÜÇER MİLYAR TL TEMETTÜ

Taha Çakmak, "Türkiye Sigorta olarak 3 milyar TL tutarında nakit temettü dağıtımı yapacağız. Aynı zamanda yüzde 100 bedelsiz sermaye artırımıyla sermayemizi 10 milyar TL'den 20 milyar TL'ye yükseltiyoruz. Türkiye Hayat Emeklilik tarafında ise 3 milyar TL'lik temettü dağıtımı yapacağız" dedi.