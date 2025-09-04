Türkiye Sigorta kârını 5 yılda 12’ye katladı

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, sektördeki 5'inci yılını kutluyor. Şirket, geçen bu sürede hem sigorta hem de bireysel emeklilik alanında rekorlara imza attı. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2025 yılının ilk 6 ayında 16.6 milyar TL net kâr elde ederken, toplam kârlılığını 5 yılda 12 kat artırdı. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, "Özellikle sağlık ve kaskoda her bütçeye uygun fiyatlarla sigortayı daha ulaşılabilir kıldık. Güçlü ve etkin hasar yönetimiyle hem ölçek büyümesini sağladık hem de hedeflenen teknik kârlılıklara ulaştık" ifadelerini kullandı.Taha Çakmak, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Beş yıl boyunca ülkemizin bireysel ve kurumsal risklerine güvence sunarak, 'yapılamaz' denileni yaptık. Katma değer oluşturan çalışmalarımızla sektörün öncüsü olurken, finansal sonuçlarımızla da rekorlar kırmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.Beş yılda 11 milyon hasar dosyasının incelendiğini belirten Çakmak, "Sigortalılarımıza toplam 94.9 milyar TL hasar ödemesi gerçekleştirdik" dedi. Emeklilik tarafında da şirket, fon büyüklüğünü 5 yılda yüzde 1014 oranında artırarak 367.5 milyar TL'ye ulaştırdı. 5.1 milyon katılımcıya hizmet verdiklerini aktaran Çakmak, 2025'in ilk yarısında sektörde yüzde 20.14 olan ortalama getirinin üzerinde, yüzde 23.22'lik getiri sağladıklarını açıkladı.Türkiye Sigorta, telekomünikasyon altyapısından uydulara, enerji santrallerinden uçaklara kadar pek çok stratejik varlığı sigortalıyor. Şirket, yalnızca son 5 yılda 731 hidroelektrik, 213 rüzgâr, 5.104 güneş, 147 biyokütle ve biyogaz ile 192 jeotermal enerji santralini güvence altına aldı.Taha Çakmak, çevresel ve sosyal projelere de önem verdiklerini belirterek, "Yanan ormanlarımızı yeniden yeşertmek için 5 yılda 40 bin fidan bağışladık. Ayrıca Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi'nin yanı sıra Ampute Milli Futbol Takımımıza ve para milli sporcularımıza destek vermeyi sürdürüyoruz" dedi. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in halihazırda 3 bine yaklaşan çalışanı var. Firma ayrıca iş ortaklarında da 8 bin kişilik bir dolaylı istihdama aracılık ediyor.