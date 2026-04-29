Türkiye Sigorta "Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2026" listesine girdi

Başar, söz konusu ödülün yalnızca bir sertifikasyon süreci ya da çalışan değerlendirmesine dayanmadığını, listelerin hem çalışan anketleri hem de kurum uygulamaları üzerinden kapsamlı şekilde değerlendirildiğini vurguladı.

Great Place To Work tarafından açıklanan 1000+ çalışan kategorisinde "Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2026" listesinde yer almaktan memnuniyet duyduklarını aktaran Başar, şunları kaydetti:

"Son 4 yıldır da GPTW sertifikası ve Best Workplace ödüllerini kazanmıştık. Bu listeye girmek hem güçlü kurum kültürümüzü yansıtırken hem de çalışanlarımızın bize duyduğu güvenin ve birlikte oluşturduğumuz deneyimin bağımsız bir kurum tarafından tescillenmesi anlamına geliyor. Bu başarıyla, çalışan deneyimini gerçekten sahiplenen bir ekip olduğumuzu bir kez daha göstermiş olduk. Türkiye Sigorta ailesi olarak, güveni pekiştirmeye, birlikte büyümeye ve daha iyisini yapmaya devam edeceğiz."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör