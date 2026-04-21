Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’ten ilk çeyrekte rekor kârlılık

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, güçlü finansal yapısı ve sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda yılın ilk çeyreğinde rekor kârlılık seviyesine ulaştı. Türkiye Sigorta, 2026'nın ilk çeyreğinde net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artışla 6 milyar 429 milyon TL'ye yükseltirken, Türkiye Hayat Emeklilik de yüzde 52 artışla 5 milyar 325 milyon TL net kârlılığa ulaştı. Böylece iki şirket ilk çeyrekte toplam 11 milyar 755 milyon TL net kâr ile rekor kârlılığa imza attı.

Türkiye Sigorta, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 6 milyar 891 milyon TL teknik kâra ulaşırken, Türkiye Hayat Emeklilik yüzde 52 artışla 2 milyar 827 milyon TL teknik kâr elde etti. Türkiye Sigorta'nın özkaynak kârlılık oranı yüzde 48 olarak gerçekleşirken, Türkiye Hayat Emeklilik ise bu alanda yüzde 63'lük güçlü bir performans sergiledi.

"REKABETÇİ FİYATLAMA İLE BÜYÜMEYİ DENGELİ ŞEKİLDE YÖNETME KABİLİYETİMİZİ BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDUK"

Enflasyonla mücadele ve erişilebilir sigortacılık vizyonları doğrultusunda bu yılın ilk çeyreğinde bireysel kasko ve sağlık sigortalarında fiyat artışına gitmediklerini ve 12 taksit imkânı ile sigortalılarına ödeme kolaylığı sağladıklarının altını çizen Taha Çakmak, "Mart ayında sigorta enflasyonu binde 2 seviyesindeyken, sağlık sigortaları aylık enflasyonu yüzde -5 olarak gerçekleşti. Taşımacılık (kasko ve zorunlu trafik) branşında ise binde 5 seviyesinde sınırlı bir artış gerçekleşti. Yılın ilk çeyreğinde sağlık sigortalarında 5,7 milyar TL, kasko branşında da yüzde 36 artışla ile 5,3 milyar TL prim üretimine ulaşarak, rekabetçi fiyatlama ile büyümeyi dengeli bir şekilde yönetme kabiliyetimizi bir kez daha ortaya koyduk. Enflasyonla mücadele ve herkes için sigortacılık vizyonumuz doğrultusunda ilk çeyrekte bireysel kasko ve sağlık sigortalarımızda fiyat artışına gitmeden güçlü bir büyüme kaydettik" dedi.

Sigortayı herkes için erişilebilir kılmayı stratejik öncelik olarak konumladıklarını belirten Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in kapsayıcı ürün ve hizmetleriyle sürdürülebilir büyümesini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti. Yeni müşteri kazanımı ve ulaşılabilirlik vizyonuyla sigortayı herkes için erişilebilir hale getirdiklerini vurgulayan Çakmak, fiyatlama stratejilerinde de dengeli bir yaklaşım benimsediklerini, enflasyonun altında kalan fiyat artışlarıyla müşteri lehine bir yapı oluşturduklarını belirtti.

"BİLANÇO YAPIMIZI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Taha Çakmak, ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, sürdürülebilir büyüme ve yüksek kârlılık performansı ile bilançolarını güçlendirmeye devam ettiklerini, ilk çeyrekte Türkiye Sigorta'nın bileşik rasyosunu yüzde 90,26, Türkiye Hayat Emeklilik'in ise yüzde 62 seviyelerinde tutmayı başardığını belirtti.

Çakmak sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye Sigorta, aktif büyüklüğünü bu yılın ilk çeyreğinde 2025 yıl sonuna göre yüzde 17,3 artışla 184 milyar 146 milyon TL'ye, Türkiye Hayat Emeklilik de yüzde 6,3 artışla 584 milyar 263 milyon TL'ye çıkarmıştır. 3,3 milyar dolarlık piyasa değerimiz ile halka açık güçlü bir şirket olmanın yanı sıra BIST 50'de yer alan tek sigorta şirketi olmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye Sigorta olarak 3 milyar TL tutarında nakit temettü dağıtımı yapacağız. Aynı zamanda yüzde 100 bedelsiz sermaye artırımıyla sermayemizi 10 milyar TL'den 20 milyar TL'ye yükseltiyoruz. Türkiye Hayat Emeklilik tarafında ise 3 milyar TL'lik temettü dağıtımı yapacağız, şirket sermayemizi ise 5 milyar TL'den 10 milyar TL'ye yükseltiyoruz. Güçlü bilançomuz ve sürdürülebilir büyüme stratejimizle elde ettiğimiz bu başarıları paydaşlarımızla şeffaflıkla paylaşmaktan memnuniyet duyuyor, ülkemiz ekonomisine, hissedarlarımıza ve tüm paydaşlarımıza değer katmaya devam ediyoruz."

"HAYAT VE EMEKLİLİKTE LİDERLİĞİMİZİ PEKİŞTİRİRKEN, EN YAKIN RAKİBİMİZLE ARAMIZDAKİ FARKI AÇIYORUZ"

Taha Çakmak, BES'teki liderliğini sürdüren Türkiye Hayat Emeklilik'in 2026'nın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre hayat branşında yüzde 54 artışla 10,6 milyar TL prim üretimi elde ettiğini, gönüllü BES ve OKS fon büyüklüğünde devlet katkısı dahil olmak üzere bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 67 artış ile 525,1 milyar TL'ye ulaşarak sektördeki liderliklerini güçlendirdiklerini vurguladı. Mart ayında piyasalar savaşın etkisiyle dalgalı bir seyir izlerken, fonları etkin şekilde yönettiklerinin altını çizen Çakmak, "Özellikle Hayat ve Emeklilikte sektör liderliğimizi pekiştirirken, reel büyümemizi sürdürerek en yakın rakibimizle aramızdaki farkı açmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Faaliyetlerini verimlilik ve kârlılık odağında yürütmeye devam edeceklerini vurgulayan Çakmak, "İlk çeyrekte elde ettiğimiz başarılı sonuçlarda emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bize güvenen paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

