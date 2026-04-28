Türkiye Sigorta’dan gençlere özel çifte güvence

TÜRKİYE Sigorta, gençlerin hem finansal geleceklerini hem de sağlıklarını güvence altına almalarını teşvik eden yeni kampanya başlattı. Türkiye Hayat Emeklilik'in 18-26 yaş aralığındaki mevcut ve yeni Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)/ Otomatik Katılım Sistemi (OKS) müşterilerine özel sunulan kampanya kapsamında, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) erişilebilir hale getirilerek avantajlı koşullarla sunuluyor. Buna göre, 30 Eylül'e kadar geçerli olacak kampanyayla katılımcılar yıllık 9 bin 900 lira sabit fiyat ve 12 taksit imkânından yararlanarak, kapsamlı sağlık güvencesine sahip olabilecek. Kampanya kapsamında gençler, limitsiz yatarak tedavi ve 4 adet ayakta tedavi teminatının yanı sıra birçok ek hizmetten de ücretsiz olarak faydalanabilecek. Türkiye Sigorta'nın gençlere yönelik kampanyası, bireysel emeklilik sistemiyle tamamlayıcı sağlık sigortasını bir araya getirerek katılımcıların hem uzun vadeli birikim yapmalarına hem de sağlıklarını güvence altına almalarına katkı sağlamayı amaçlıyor. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak, kampanyayla gençleri erken yaşta tasarrufa ve uzun vadeli finansal birikim yapmaya, ayrıca sağlıklarını güvence altına almaya teşvik ettiklerini ifade etti.

