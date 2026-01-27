Türkiye Sigorta’dan rekor büyüme

Türkiye Sigorta, 2025 yılı finansal sonuçlarıyla sektördeki liderliğini pekiştirirken, beklentilerin üzerinde bir performansa imza attı. Şirket, kârlılık, prim üretimi ve bilanço kalemlerinde büyümeyle dikkat çekti. Açıklanan verilere göre Türkiye Sigorta, 2025 yılında net kârını bir önceki yıla kıyasla yüzde 53 artırarak 19.4 milyar TL seviyesine taşıdı. Bu sonuç, 19 milyar TL düzeyindeki piyasa beklentisinin de üzerine çıktı. Şirketin dördüncü çeyrek performansı özellikle öne çıktı. Son çeyrekte net kâr yıllık bazda yüzde 65 artışla 5.1 milyar TL'ye yükselerek yıl sonu sonuçlarına güçlü bir katkı sağladı.Prim üretiminde sektör liderliğini sürdüren Türkiye Sigorta, 2025 yılında yüzde 45 artışla 147 milyar TL prim üretimine ulaşarak pazar payını yüzde 14 seviyesine taşıdı. Şirket, en yakın rakibiyle arasındaki prim üretimi farkını 32 milyar TL'ye çıkararak sektördeki ölçek avantajını daha da güçlendirdi.Bilanço tarafında da güçlü bir görünüm sergileyen Türkiye Sigorta, sermaye yeterlilik oranını yüzde 215 seviyesinde tutarken, özkaynak kârlılığını yüzde 48'e yükseltti. Sermaye büyüklüğü yüzde 80 artışla 52 milyar TL'ye, toplam varlıklar ise yüzde 63 artışla 157 milyar TL'ye ulaştı. Bu performans, şirketin hem büyüme hem de risk yönetimi tarafında dengeli ve disiplinli bir yapı ortaya koyduğunu gösterdi. Sigorta sektöründe teknik performans açısından önemli bir gösterge olan bileşik oran, 2025 yılında yüzde 97 seviyesinde gerçekleşerek hem yüzde 100 eşiğinin hem de piyasa beklentilerinin altında kaldı. Trafik hariç bileşik oran ise yüzde 86 ile önemli bir orana ulaştı. Firma, sekiz çeyrektir üst üste yüzde 100'ün altında bileşik oran yakalıyor.Yatırım tarafında da etkileyici bir performans sergileyen Türkiye Sigorta, arbitraj hariç yatırım portföyünü 81 milyar TL'ye çıkarırken, yüzde 40 yatırım getirisiyle yıllık bazda yüzde 50 büyüme kaydetti. Net yatırım geliri ise yüzde 53 artışla 26,7 milyar TL seviyesine ulaştı. Teknik kârlılıkta da istikrarlı bir tablo ortaya koyan şirket, 3,5 milyar TL teknik kâr elde etti. Trafik hariç bileşik oran yüzde 86 seviyesinde gerçekleşirken, toplam bileşik oran yüzde 97 ile hem yüzde 100 eşiğinin hem de yüzde 98 düzeyindeki piyasa beklentisinin altında kalarak etkin risk ve maliyet yönetimini teyit etti.Prim üretiminde reel bazda yüzde 11 büyüme kaydedilmesi ise, yalnızca fiyatlama etkisiyle değil, hacim artışıyla da sürdürülebilir bir büyüme yakalandığını ortaya koydu.Türkiye Sigorta, önümüzdeki dönemde pazar liderliğini daha da ileri taşımayı ve sürdürülebilir büyüme odağını korumayı hedefliyor. Dengeli portföy yönetimiyle sağlıklı büyüme, enerji ve ulusal stratejik projelere sigorta desteğinin artırılması, sigortanın toplumun tüm kesimleri için erişilebilir kılınması ve özellikle sağlık ile oto branşlarında uygun fiyatlı çözümler geliştirilmesi gibi alanlar şirketin öncelikli gündem maddeleri arasında. Bunun yanı sıra, bireysel tasarrufların ekonomik değere dönüştürülmesi, yapay zekâ destekli hasar yönetimiyle operasyonel verimliliğin artırılması ve dijital ekosistemin Mobile Plus ve API entegrasyonlarıyla güçlendirilmesi, şirketin teknoloji ve inovasyon odaklı büyüme stratejisinin temel taşlarını oluşturuyor.