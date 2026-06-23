Türkiye Unilever’in bölgesel üssü oldu

Ev-kişisel bakım, güzellik-sağlık ve gıda sektörlerinde 400'den fazla marka ile ürünlerini her gün 190 ülkede 3.4 milyar tüketiciyle buluşturan ve dünya genelinde 280'nin üzerinde üretim tesisi bulunan Unilever, Türkiye'yi bölgesel üs haline getirdi. Unilever'in Birleşik Krallık'taki Araştırma ve Geliştirme Üssü Port Sunlight'ta basın mensuplarıyla bir araya gelen Unilever Türkiye, Orta Doğu, Pakistan ve Bangladeş Ev Bakım Genel Müdürü ve Unilever Türkiye Ülke Başkanı Ali Fuat Orhonoğlu, Türkiye'nin Unilever için çok önemli bir pazar olduğunu ifade etti. Türkiye'nin nüfusu 690 milyona ulaşan ve 17 ülkeyi içeren bölgesel bir üs olduğunun altına çizen Orhonoğlu, Türkiye'de Gebze ve Konya'da olmak üzere 2 fabrika ve 10 depolarının bulunduğunu, 2 binden fazla kişiyi istihdam ettiklerini vurguladı. Orhonoğlu, "17 ülkeden sorumluyuz. Unilever Türkiye, bugün pazardaki tüm ürünlerinin yaklaşık yüzde 90'ından fazlasını Türkiye'deki tesislerinde yerel olarak üreten, ev bakım ürünlerinde tonaj bazında küresel ağın ilk 10'unda yer alan bir üretim devi. Bu yerel güç, Unilever'in küresel liderliğinin de dikkatinden kaçmadı ve aldığımız stratejik kararla Türkiye, Orta Doğu liderliğinin yanına Pakistan ve Bangladeş'in de eklenmesiyle yarım milyarı aşan nüfuslu PTAB bölgesinin tek yönetim ve mükemmeliyet üssü haline geldi. Artık İstanbul'dan sadece bir pazarı yönetmiyor, devasa bir coğrafyanın stratejilerine yön veriyoruz" dedi.

EN BÜYÜK İKİNCİ FABRİKA KONYA'DA

Dünyanın en büyük ikinci Unilever ev bakım ürünleri fabrikasının Konya'da yapıldığının altını çizen Orhonoğlu, "Tedarikçileriyle birlikte 350 milyon euro değerinde bir giriş yatırımı yapıldı. Kuruluşundan bugüne ayrıca 100 milyon euro ilave kapasite yatırımı gerçekleştirildi" dedi. Orhonoğlu, gobalde Unilever bünyesinde görev yapan 186 Türk'ün sayısnın artmaya devam edeceğini söyledi. Unilever Türkiye'nin, geçtiğimiz yıl 173 milyon dolar, son 6 yılda (2019-2025) da 1 milyar doları aşan ihracatyaptığının altını çizen Orhonoğlu, Türkiye'den 29 ülkeye ürün gönderildiğine, 9 Avrupa ülkesinin toz deterjanı Konya'dan aldığına dikkat çekti. Orhonoğlu, ev bakım kagtegorisinde ciroda dünyada altıncı sırada bulunduklarını kaydetti.

YILDA 836 MİLYON EURO AR-GE YATIRIMI

Unilever'in İngiltere'nin Liverpool şehrinde bulunan araştırma ve geliştirme üssü Port Sunlight bünyesinde geliştirilen üstün teknolojiler, Türkiye'deki tüketicilerin beklentileriyle birleşerek milyonlarca haneye yüksek performanslı ve çevre dostu çözümler olarak ulaşıyor. Orhonoğlu, "Ev bakım kategorisinde dünyanın lider şirketleri arasında yer almamızın arkasında, yıllık toplam 836 milyon euroluk devasa bir Ar-Ge yatırımı ve ev bakımının doğum yeri olan Port Sunlight'taki bilim ekibi yer alıyor" dedi. Bu güçlü teknoloji köprüsünün en somut örneklerinden birinin, Türk halkının yüzde 90'ının kısa program tercih etmesinden yola çıkılarak Port Sunlight'ta geliştirilen OMO Express Fresh olduğunu belirten Orhonoğlu, "Türkiye, dünyada 1 numaralı OMO Express Fresh ülkesi" dedi.