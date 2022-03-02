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Giriş Tarihi: 2.3.2022 16:24 Son Güncelleme: 2.3.2022 16:49

Türkiye ve Avrupa’nın en büyük sistemi: COP26 Başkanı Alok Sharma, Kalyon Karapınar GES’i ziyaret edecek

ANKARA
Türkiye ve Avrupa’nın en büyük sistemi: COP26 Başkanı Alok Sharma, Kalyon Karapınar GES’i ziyaret edecek

26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı Başkanı (COP26) Alok Sharma, İngiltere'nin bugüne kadar güneş enerjisi alanında sağladığı en büyük proje finansmanı olan, Türkiye ve Avrupa’nın en büyük GES'i olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’ni ziyaret edecek.

26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı Başkanı (COP26) Alok Sharma, Türkiye ziyareti kapsamında Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'ni ziyaret edecek.

İNGİLTERE'NİN BUGÜNE KADAR GÜNEŞ ENERJİSİ ALANINDA SAĞLADIĞI EN BÜYÜK FİNANSMAN PROJESİ

İngiliz Hükümeti'nin bugüne kadar güneş enerjisi alanında sağladığı en büyük proje finansmanı olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'ni yerinde görmek üzere Alok Sharma, 4 Mart Cuma günü Konya'nın Karapınar ilçesini ziyaret edecek.

BAKAN KURUM VE CEMAL KALYONCU EŞLİK EDECEK

Söz konusu ziyarette Alok Sharma'ya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu eşlik edecek.



Sharma, Bakan Kurum ve Cemal Kalyoncu'nun açıklamalarda bulunacağı; Türkiye ve Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı büyük santralleri arasında yer alan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nde düzenlenecek etkinlikte güneş enerjisi santrali de gezilecek.

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Türkiye ve Avrupa’nın en büyük sistemi: COP26 Başkanı Alok Sharma, Kalyon Karapınar GES’i ziyaret edecek
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