Türkiye ve Kuzey Avrupa’ya yeni köprü

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Uluslararası alanda 100'ün üzerinde hava yolu iş birliği ve 340'tan fazla destinasyona uçuş düzenleyen İGA İstanbul Havalimanı, küresel ağını genişletmeye devam ediyor. İskandinav Hava Yolları (SAS), dün itibarıyla, Kopenhag ve İstanbul arasında haftanın her günü karşılıklı doğrudan seferlerine başlıyor. Yeni rotanın Türkiye ile İskandinav bölgesi arasındaki bağları güçlendirirken yolculara daha fazla ulaşılabilirlik ve konfor sunması amaçlanıyor. İGA İstanbul Havalimanı Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Server Aydın "Bu işbirliğinin, İskandinav ülkeleri ile Türkiye arasındaki ekonomik ve kültürel bağları perçinleyeceğine, ticari ve turistik trafiğe ivme katacağına inanıyoruz" dedi.