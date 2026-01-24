Türkiye ve Libya KEK mutabakat zaptına imza attı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş Libya ile 17 yıl aradan sonra Trablus'ta gerçekleştirdiğimiz 22'nci dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'nı, Libya Ulaştırma Bakanı ve KEK Eşbaşkanı Sayın Muhammed Şahubi ile imzaladığımız Mutabakat Zaptı ile nihayete erdirdik. Enerji alanında, iki ülkenin kamu şirketleri arasında petrol ve petrol ürünleri ticareti konusunda devam etmekte olan başarılı faaliyetlerin artırılmasında ve çeşitlendirilmesinde mutabık kaldık. Libya'nın kara ve deniz alanlarında gerçekleştirilmesi planlanan iş birliğine ilişkin ortak irademizi teyit ettik. Ayrıca, yenilenebilir enerji ve madencilik alanlarında iki ülke arasında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüş birliğine vardık" ifadelerini kullandı.