Türkiye ve Suriye arasında ekonomide yeni anlaşma! JETCO Protokolü’nde imzalar atıldı

Türkiye ve Suriye, ekonomik ilişkilerde yeni bir döneme adım attı. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Dr. Nidal el-Şa'ar ve beraberindeki heyet, Türkiye-Suriye JETCO (Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi) 1. Dönem Toplantısı için İstanbul'da bir araya geldi.

Toplantıda Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Suriye Ticaret ve Sanayi Bakanı Nidal el-Şa'ar, ikili ticari ve ekonomik ilişkileri kapsayan JETCO 1. Dönem Protokolü'ne imza attı.