Türkiye yabancı turistte 50 milyonu aştı

Türk turizm sektörü tarihinde bir ilke imza atarak yabancı turist sayısında 50 milyonu aştı. Geçen yılın 12 aylık döneminde dahi 49.2 milyon yabancı turist ağırlanırken, bu yıl 11 ayda 50 milyon barajı aşıldı. Yeni rekorlara imza atmayı sürdüren sektör, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarla birlikte toplam 57 milyon kişiyi ülkemizde ağırladı. Yalnızca kasım ayında Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı, Kasım 2023'e göre yüzde 8.25 artarak 2 milyon 733 bini buldu. Hatırlanacağı üzere Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıla ilişkin turizm hedeflerini yukarı yönlü revize ederek 61 milyon kişiye çıkarmıştı. Bu hedefler doğrultusunda emin adımlarla yürüyen sektör, yeni rekorlara da imza attı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre ocak-kasım döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7.09 oranında artarak 50 milyon 40 bin 427 kişiye çıktı. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının ziyaretleri de eklendiğinde toplam 57 milyon 363 bin 350 kişi ülkemizi ziyaret etti. Türkiye'ye 11 aylık dönemde en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Rusya yine liderliğini korurken, bunu Almanya ve İngiltere takip etti.Uzakdoğulu turist sayısındaki atak da devam ediyor. Hatırlanacağı üzere 2023'te Çin'den gelen turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 183 artmıştı. Bakanlık verileri Çinli turist ilgisinin artarak devam ettiğini ortaya koydu. Buna göre bu yılın ilk 11 ayında ülkemize Çinli turist sayısı yüzde 70.88 artarak 381 bin 200'ü buldu. Yine benzer bir atak Japonya'da görüldü. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 163 artan Japon turistin talebi bu yıl da devam etti. Yılın ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre Japonya'dan gelen turist sayısı yüzde 73.83 artarak 124 bine yaklaştı.turizm başkenti Antalya'ya da gelen turist sayısı da 16.6 milyonu aştı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, "Yılı 16 milyon 800 binle kapatırız" dedi. 2025'te Almanya ve İngiltere'de çift haneli büyüme beklediklerini aktaran Kavaloğlu, "Önümüzdeki yıl için güçlü bir talep var. Geçen yılın aynı döneminde göre erken rezervasyon yüzde 25 arttı" diye konuştu. Antalya'ya önümüzdeki yıl için 18 milyon hedefi koyduklarını aktaran Kavaloğlu, "Dünyada en çok tercih edilen iller arasında 5. sırada yer alan Antalya, 2025'te 4. sırada olan Paris'in yerini alarak önüne geçecek" ifadelerini kullandı.