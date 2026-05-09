Türkiye yapay zeka pazarına iddialı girdi

İstanbul Tuzla'daki Star of Bosphorus Veri Merkezi, Türkiye'nin yapay zeka stratejisinin fiilen ilan edildiği bir sahneye ev sahipliği yaptı. NGN ile Cerebrum Tech arasında hayata geçirilen "AI Compute İş Birliği"nin lansmanına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan katıldı. Küresel tabloyu çarpıcı bir rakamla ortaya koyan Yılmaz, 2026 itibarıyla dünyanın büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka odaklı yatırım projeksiyonlarının yaklaşık 725 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirtti.

SİNERJİ YARATACAK ORTAKLIKLAR

Bu gidişatın ülkeleri için ne anlama geldiğini de açıklayan Yılmaz, veri merkezlerinin artık sıradan bir dijital altyapı unsuru olmadığını, GPU yoğun mimariler ve enerji verimliliği ekseninde yeniden şekillenen bu yapıların doğrudan stratejik yatırım ve dijital egemenlik meselesi haline geldiğini vurguladı. Körfez bölgesindeki hiper ölçekli yatırımlara ve ABD'deki Stargate Projesi kapsamında planlanan dev veri merkezi kampüslerine dikkat çeken Yılmaz, bu dönüşümün artık bir teknoloji tercihi olmaktan çıktığını ve bir rekabet stratejisine dönüştüğünü söyledi. Konuşmasını uluslararası bir vizyonla kapatan Yılmaz, Türkiye'nin müteahhitlikte dünyanın en iyileri arasında yer aldığını hatırlatarak yapay zeka şirketlerine "dijital müteahhitlik" alanında da küresel işbirlikleri kurmaları çağrısında bulundu. Yılmaz, "İki şirket yan yanaysa beş şirket olsun. Beş ayrı Türk şirketi dünyanın başka bir yerinde konsorsiyum halinde birlikte iş yapsın. Bunu diğer sektörlerde yaptık, teknoloji sektöründe de başarabileceğimize inanıyoruz" dedi.

DİJİTAL EGEMENLİK ALTERNATİFİ

NGN Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Erol ise Türkiye'nin teknoloji ihracatında ciddi bir potansiyel taşıdığını belirterek ülkenin bu alanda küresel bir oyuncu olmaya hazır olduğunu söyledi. Cerebrum Tech Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdem Erkul da, bugüne kadar pek çok kurumun verilerini KVKK gibi regülasyon engellerine rağmen yurt dışına taşımak zorunda kaldığını, bu nedenle yapay zeka dönüşümüyle tanışamadığını anlattı. Cerebrum'un yapay zeka katmanı, NGN'nin Star of Bosphorus altyapısıyla birleştirilerek verilerin Türkiye sınırları içinde, güvenli biçimde işlenmesi sağlanacak ve kurumların yapay zekaya geçişinin önündeki en büyük engel ortadan kalkacaktı. Erkul, AI Compute modelinin Türkiye'yi yapay zeka ve veri merkezi alanında dünyaya örnek gösterilebilecek projeler üretmeye taşıyacağını öngördüğünü de ekledi. Cerebrum-NGN iş birliğinin, iddialı ama henüz pilot aşamasında bir girişim olduğu görülüyor.



DAHA FAZLA DEĞER ÜRETECEK

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Yılmaz, farklı paydaşların ortak kullanabileceği veri kümeleri ve yapay zeka altyapıları oluşturup, hem birim maliyetleri düşürmeyi hem de veriden daha fazla değer üretmeyia maçladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti: "Bu çerçevede güvenli sınır ötesi veri aktarım mekanizmalarına yönelik mevzuat hazırlıklarımızı da sürdürüyoruz. Tüm bu adımlar, veri merkezi, bulut bilişim ve yapay zeka alanlarında dışa bağımlılığı azaltmayı ve ülkemizin dijital egemenliğini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bugün hayata geçirilen bu işbirliği, bu vizyonun sahadaki en güçlü karşılıklarından biridir. 'AI Compute' yaklaşımıyla veri egemenliği, regülasyon uyumu ve siber güvenlik açısından ülkemizin konumunu güçlendirecek, benzeri girişimlere örnek teşkil edecek bir model ortaya çıkmıştır."