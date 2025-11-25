Türkiye yaşlanıyor

Türkiye'nin nüfusu 86 milyona dayandı. Genç nüfus, toplam nüfus içindeki oran bakımından azaldı. Türkiye'de yaşlı nüfus giderek çoğalıyor. Demografik değişimlerin, özellikle genç nüfusun azalması ve yaşlı nüfusun artması nedeniyle ekonomik ve sosyal planlamada yeni stratejiler gerektirdiği belirtiliyor. Uzmanlar, Türkiye'nin iş gücü, sağlık ve sosyal güvenlik politikalarını bu değişimlere göre yeniden şekillendirmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 1 Ekim 2025 tarihli verilerine göre, ülkenin toplam nüfusu 85 milyon 980 bin 654 kişi olarak kaydedildi. Erkek nüfus 43 milyon 3 bin 770, kadın nüfus ise 42 milyon 976 bin 884 olarak açıklandı.

GENÇ NÜFUS DÜŞÜYOR

Yaş gruplarına göre yapılan incelemeye göre, 0-4 yaş grubunun toplam nüfus içindeki payı yüzde 5.7 olarak belirlendi. Bu yaş grubunda erkek çocuk sayısı 2 milyon 507 bin 1, kız çocuk sayısı ise 2 milyon 381 bin 336 olarak kaydedildi. 5-9 yaş grubunda toplam nüfus 6 milyon 216 bin 510 kişi, 10-14 yaş grubunda ise 6 milyon 508 bin 63 kişi bulunuyor. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfus, toplam nüfus içindeki oran bakımından azalma eğilimi gösteriyor. 15-19 yaş grubunda 6 milyon 421 bin 68, 20-24 yaş grubunda ise 6 milyon 291 bin 973 kişi yaşıyor.

İŞGÜCÜ YAPISINI ETKİLİYOR

Uzmanlar, bu durumun Türkiye'nin uzun vadeli iş gücü yapısını ve genç nüfus oranını etkileyeceğini belirtiyor. 25-39 yaş arasındaki nüfus, ülkenin ekonomik üretken nüfusunu oluşturuyor. 25-29 yaş grubunda 6 milyon 610 bin 78, 30-34 yaş grubunda 6 milyon 317 bin 388, 35-39 yaş grubunda ise 6 milyon 282 bin 280 kişi bulunuyor. Bu yaş grupları, iş gücü piyasasının temelini oluşturuyor ve ekonomik planlamada kritik öneme sahip. Türkiye'de yaşlı nüfus giderek çoğalıyor. 60-64 yaş grubunda 4 milyon 316 bin 699 kişi, 65-69 yaş grubunda 3 milyon 437 bin 745 kişi yaşıyor. En ileri yaş grubu olan 90+'da ise nüfus 246 bin 847 olarak ölçüldü.