Türkiye yavru vatan ile ekonomik güçlerini birleştiriyor

TÜRKİYE'DEN "TAM ENTEGRASYON" MESAJI

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Hüsnü Dilemre, Bakanlık olarak diğer kurumların da katkılarıyla KKTC'nin maruz kaldığı ekonomik ambargo ve izolasyonun, Türkiye üzerinden aşılması için her türlü çalışmayı yürüttüklerini söyledi.

Dilemre, temel önceliğin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı gibi KKTC'nin dünya ekonomisiyle tam entegrasyonu sağlamış bir yapıya kavuşması olduğunu belirtti.

KKTC'nin eğitimden turizme, işlenmiş tarım ürünleri ve yapı malzemelerinden yüksek teknolojili sanayi ürünlerinin üretimine kadar birçok alanda yatırım potansiyeli barındırdığına işaret eden Dilemre, iş insanları için yeni fikir ve ortaklıkların gelişeceğini anlattı.

Türkiye-KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ise KKTC'nin güvenliğinin, yatırım için uygun olduğunu gösterdiğini söyledi.

"EKONOMİK GÜÇ OLMADAN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK MÜMKÜN DEĞİL"

KTTO Başkanı Turgay Deniz, odanın kuruluşundan bu yana Kıbrıs Türk halkının ekonomik olarak ayakta kalabilmesi için sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Ekonomik güç olmadan sürdürülebilir bir geleceğin mümkün olmadığını dile getiren Deniz, "Bugün Kıbrıs Türk halkı, tüm dünyanın adil olmayan şekilde uygulamış olduğu izolasyonlar altında yaşam mücadelesi vermektedir. Ancak ne kadar izolasyon uygulanırsa uygulansın, ana vatan Türkiye Cumhuriyetimiz yanımızda olduğu sürece bu izolasyonlar bizi yıldıramaz." dedi.

OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, bölgenin kendisini yakın coğrafyasından da sorumlu tuttuğunu, bu kapsamda işbirliklerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

"GÜÇLÜ BİR KKTC, DOĞU AKDENİZ'DE İSTİKRARIN EN ÖNEMLİ ADRESİ OLACAKTIR"

EkoAvrasya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hikmet Eren, KKTC'nin, Mavi Vatan'ın sarsılmaz muhafızı ve Türk Dünyası'nın Akdeniz'e açılan kapısı olduğunu ifade etti.

Eren, buranın enerji koridorlarının kesişme noktasında, küresel ticaret yollarının ise tam ortasında yer aldığını vurgulayarak, "KKTC'nin ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durması, sadece Kıbrıs Türk halkının refahı için değil, büyük Türk milletinin bölgesel liderliği ve bekası için de büyük bir teminattır. Ekonomik olarak güçlü bir KKTC, Doğu Akdeniz'de istikrarın ve refahın en önemli adresi olacaktır." diye konuştu.

TÜRKSİT Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kurnaz ise Türkiye ve KKTC arasındaki tarihi, kültürel ve ekonomik bağlara dikkati çekerek, KKTC'nin kendi ayakları üzerinde durabilen güçlü yapıya kavuşmasının, Türk Dünyası'nın Akdeniz'deki stratejik konumunu güçlendirmesi için önemli olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Bakan Amcaoğlu ile KTTO Başkanı Deniz'e günün anısına plaket takdim edildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör