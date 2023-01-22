Türkiye Yüzyılı ile sıçrama zamanı

Türkiye, küresel bazda jeopotilitik ve ekonomik risklerin zirveye ulaştığı 2022 yılını, uygulamaya aldığı Yeni Ekonomi Modeli ile en az hasarla atlatan ülkelerden biri olmayı başardı. 2022'nin ilk 9 ayında yüzde 6.2 büyüme yakalanırken, istihdamda 31.6 milyon kişi ile rekor kırıldı. Enerji maliyetlerindeki artışın etkisiyle cari açık artarken, buna karşılık ilk 11 ayda altın ve enerji hariç 48.3 milyar dolar fazla verildi. İhracatta, geçen yıl tüm rekorlar altüst edildi.Kasımda yüzde 84.39 olan yıllık TÜFE, aralıkta yüzde 64.27'ye gerilerken, düşüşün bu yılın ilk çeyreğinde de devam etmesi ve enflasyonun yüzde 30'a gerilemesi bekleniyor. Türkiye 2022'de en büyük başarıya ise bütçe performansında sağladı. Bütçe açığı yılın tamamında sadece 139.1 milyar lira oldu. Türkiye 4 yıllık aradan sonra 2022 yılında yeniden faiz dışı fazla vermeyi başardı. Bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 1'in altına inerken, son 20 yılın en iyi bütçe performansı sağlandı.Cumhuriyetin 100'üncü yılı olan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Türkiye Yüzyılı" olarak tanımlanan yeni döneme, Türkiye güçlü bir altyapı ile giriyor. Başkan Erdoğan'ın, "20 yılda kurduğumuz demokrasi ve kalkınma altyapısının üzerinde Türkiye Yüzyılı vizyonunu inşa etmenin heyecanıyla hazırlanıyoruz" şeklinde özetlediği yeni dönem için enerjiden altyapıya, ulaştırmadan telekoma, sanayiden turizme kadar yatırımların önemli bir bölümü hayata geçirildi. Konutta Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ile birlikte orta gelirlere yönelik Yeni Evim Projesi hayata geçirilirken, tüm sektörleri kucaklayan ve 200 milyar lirası KGF kefaleti ile sağlanan 250 milyar liralık kredi paketi tüm sektörlere de can suyu olacak.Küresel gaz fiyatlarının belirlendiği bir merkez olmaya hazırlanan Türkiye, nükleer reaktör ve yerli gazı devreye alarak ülke tarihinde "ilklere" imza atacak. Türkiye son 20 yılda yerlilik oranını yüzde 20'lerden 70'in üzerine taşıdığı savunma sanayisinde parmakla gösterilen başarılara imza attı.Orta Vadeli Program'da (OVP) ihracatın, 2023'te 265 milyar dolar, 2024'te 285 milyar dolar, program sonunda 305 milyar dolar olması hedeflendi. İthalatın, 2022 sonunda 360 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi, 2023'te 345 milyar dolar, 2024'te 363 milyar dolar, 2025'te de 384 milyar dolar olması öngörüldü. Bu yıl 47 milyar dolar olarak öngörülen cari açığın, 2025'te 10 milyar dolara inmesi, açığın milli gelire oranın da yüzde 0.9 olarak gerçekleşmesi hedefleniyor.OVP'de, işsizlik oranının 2022 sonunda yüzde 10.8 olacağına yer verilirken, gelecek yıl hedefi yüzde 10.4, 2024 yılı için yüzde 9.9 ve 2025 için ise yüzde 9.6 olarak tahmin edildi. 2022 sonunda 30 milyon 655 bin olan istihdam sayısının, 2025'te 33 milyon 316 bine çıkması öngörülüyor. 3 yılda 2 milyon 661 bin kişiye istihdam sağlanması hedeflenirken, program dönemi boyunca istihdamın yıllık ortalama 890 bin kişi artacağı tahmin ediliyor.Türkiye'nin milli gelirinin 2022'de tekrar 10 bin dolara çıkması beklenirken, Türkiye Yüzyılı vizyonu sayesinde, sürdürülebilir bir büyüme dönemine girilecek. Türkiye yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüyeceği bir dönemin eşiğinde bulunurken, Cumhuriyetin 100'üncü yılında yüksek katma değerli üretimi önceleyen, yurt içi tasarruflar ve yabancı yatırımlarla desteklenen, yeşil dönüşümü dikkate alan ekonomi politikaları ile küresel ekonominin önemli üreticisi olma yönünde güçlü bir aday olacak. Global üretim, tedarik ve lojistik haritaları değişirken Türkiye, coğrafi konum, esnek üretim olanakları ve yetişmiş insan gücü gibi avantajları ile toplumun her kesimine yayılan bir refah seviyesine ulaşacak.