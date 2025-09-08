Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye Yüzyılı vizyonu ile uyumlu bir yol haritası
Giriş Tarihi: 9.9.2025

Türkiye Yüzyılı vizyonu ile uyumlu bir yol haritası

Türkiye Yüzyılı vizyonu ile uyumlu bir yol haritası
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Orta Vadeli Program, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile uyumlu, güçlü, istikrarlı ve sürdürülebilir bir gelecek için milletimizin yol haritasıdır" dedi. NSosyal hesabından paylaşım yapan Duran, programın yatırım, üretim ve ihracat odaklı bir stratejiyi öne çıkardığını belirterek, "Tarımdan enerjiye, ihracattan turizme, üretimden arz güvenliğine, gayrimenkulden perakendeye kadar her alanda güçlü adımlar atılacak. Bu vizyon, çevresel ve sosyal açıdan da daha adi l ve kapsayıcı bir kalkınmayı hedefliyor" diye konuştu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye Yüzyılı vizyonu ile uyumlu bir yol haritası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz