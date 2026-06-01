Türkiye Yüzyılı’na dev yatırım hamlesi

Türkiye, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme modelinin meyvelerini toplamaya devam ediyor. 2012 yılında uygulamaya alınan yatırım teşvik sistemi kapsamında bugüne kadar yaklaşık 100 bin yatırım teşvik belgesi düzenlenirken, 19 trilyon liralık yatırımın ve 3 milyon kişilik istihdamın önü açıldı. Tamamlanan 43 bin yatırım sayesinde 6 trilyon liralık yatırım ekonomiye kazandırılırken, 1 milyon 600 bin vatandaş işe kavuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirilen yatırım teşvik politikaları, Türkiye'nin üretim kapasitesinin büyümesinde kritik rol oynadı. Son 13 yılda verilen teşviklerle sanayiden teknolojiye, enerjiden imalata kadar birçok alanda yatırım seferberliği yaşandı. Teşvik belgesi alan yatırımların 43 bini tamamlanarak üretime geçti. Böylece hem sanayinin rekabet gücü artırıldı hem de milyonlarca kişiye yeni istihdam kapısı oluşturuldu.

YENİ TEŞVİK MODELİ

Küresel ekonomideki dönüşüm ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yatırım teşvik sistemi de yenilendi. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe giren yeni model, yüksek teknolojiye dayalı üretimi, stratejik sektörleri ve bölgesel kalkınmayı merkeze alıyor. Yatırımcıların beklentileri dikkate alınarak hazırlanan sistem, daha sade, daha seçici ve sonuç odaklı yapısıyla dikkat çekiyor.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ

Yeni sistemin omurgasını oluşturan Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamında teknoloji odaklı yatırımlar için kapsamlı destekler sağlanıyor. Teknoloji Hamlesi Programı ile yüksek katma değerli üretim yapan yatırımlar Ar-Ge'den seri üretime kadar destekleniyor. Böylece Türkiye'nin kritik teknolojilerde dışa bağımlılığının azaltılması ve küresel rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ile illerin potansiyeli harekete geçirilirken, atıl kaynaklar üretime kazandırılıyor. Bölgesel kalkınmayı hızlandıracak program, yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. Programa yapılan rekor başvuru sayısı, belirlenen il-sektör eşleşmelerinin yatırımcı nezdinde de karşılık bulduğunu ortaya koydu. Yeni dönemde kamu kaynakları daha etkin kullanılacak. Bu kapsamda kapasite fazlası bulunan alanlar teşvik kapsamından çıkarılırken, stratejik ve öncelikli yatırımlar daha güçlü şekilde desteklenecek.