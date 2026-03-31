Türkiye’de 5G dönemi resmen başladı! Uraloğlu: 2 yılda 81 ilin dört bir köşesine yayılacak

"5G'Yİ TÜRKİYE'DE AŞAMALI BİR STRATEJİYLE YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"

Bakan Uraloğlu, 5G'ye geçiş sürecini, teknik hazırlıklar, regülasyonlar, yerli üretim politikaları ve pilot uygulamalarla çok aşamalı bir stratejiyle yürüttüklerini dile getirerek, bu strateji kapsamında, 2019'dan itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere çeşitli lokasyonlarda 5G teknolojisine yönelik deneme izinleri verdiklerini anımsattı.

İstanbul Havalimanı, 4 büyük futbol kulübünün stadyumları, TBMM, Çankaya Köşkü gibi sembol yerlerde 5G hizmetlerinin sunulmasına izin verdiklerini aktaran Uraloğlu, "Bu uzun soluklu hazırlık dönemi sayesinde bugün geldiğimiz noktada 5G'yi daha güçlü ve hazır bir altyapıyla birazdan başlatacağız. Bildiğiniz üzere Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un rekabetiyle 16 Ekim 2025'te gerçekleştirdiğimiz 5G yetkilendirme ihalesi neticesinde, 3 milyar 534 milyon dolar Hazinemize gelir elde ettik." diye konuştu.

Uraloğlu, 5G yetkilendirme ihalesinde işletmecilere, yıllara göre artan şekilde yüzde 60'a varan oranlarda yerli malı belgeli ürün ve yüzde 30'a varan oranlarda milli haberleşme ürünü kullanım yükümlülüğü getirdiklerini bildirerek, şöyle devam etti:

"81 ilimizde başlayacak 5G hizmetleri, 31 Aralık 2042'ye kadar sürecek yetkilendirme dönemi boyunca yerli ve milli ruhu taşıyacaktır. 5G'yi Türkiye'de aşamalı bir stratejiyle yaygınlaştıracağız. 5G hizmetlerini iki yıl içerisinde ülkemizin her bir noktasında vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanım, sizin Türkiye Yüzyılı'nda 'dijital Türkiye' hedefleriyle çizdiğiniz yol haritası, bugün somut bir zaferle taçlanmıştır."

Uraloğlu, Türkiye'nin, bu teknolojik dönüşümde sadece tüketici değil, yazılımı ve donanımıyla oyun kurucu aktör olma yolunda kararlılıkla ilerlediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yüksek vizyonunuz, sadece bugünü değil, geleceğimizi aydınlatan bir meşale niteliğindedir. 5G altyapımız Türkiye'yi dijital çağın lider ülkeleri arasına taşıyacak bir köprü vazifesi de görecektir. Ekonomimizi güçlendirecek, hizmet kalitemizi artıracak ve vatandaşlarımızın iletişimine eşsiz katkılar sağlayacaktır. Bu düşüncelerle Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak her projede yanımızda olduğunuz ve desteklediğiniz için zat-i devletlerinize şükranlarımı arz ediyorum. Türkiye Yüzyılı'nda, sizin liderliğinizle daha nice eser ve hizmetlere imza atmayı Rabb'im bizlere nasip etsin."

Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisine geçişi başarıyla tamamlayan GSM operatörleri Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone başta olmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile tüm Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı çalışanlarına ve destekleyen bakanlara teşekkür etti.