Türkiye’de boru hatlarıyla taşınan ham petrol miktarı martta geriledi

BOTAŞ verilerine göre, şubatta 26 milyon 947 bin varil olan toplam petrol sevkiyatı, mart ayında 25 milyon 798 bin varil seviyesine indi. Irak-Türkiye, Ceyhan-Kırıkkale, Batman-Dörtyol, Dörtyol-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) hatları üzerinden yapılan taşımalar, son dönemde dalgalı bir seyir izlemeye devam etti.

Hat bazında değerlendirildiğinde BTC Boru Hattı'nda taşınan petrol miktarı şubattaki 14 milyon 817 bin varilden martta 16 milyon 412 bin varile yükseldi. Buna karşılık Irak-Türkiye hattında sevkiyat ciddi bir düşüş göstererek 5 milyon 856 bin varilden 3 milyon 176 bin varile geriledi.

Mart ayında diğer hatlarda ise Ceyhan-Kırıkkale üzerinden 3 milyon 248 bin varil, Batman-Dörtyol hattından 2 milyon 53 bin varil ve Dörtyol-Ceyhan hattından 909 bin varil ham petrol taşındı.

2026 yılı Mart ayı toplamlarına bakıldığında ise Irak-Türkiye hattında 15 milyon 315 bin varil, Ceyhan-Kırıkkale hattında 8 milyon 64 bin varil, Batman-Dörtyol hattında 7 milyon 842 bin varil, Dörtyol-Ceyhan hattında 1 milyon 909 bin varil ve BTC hattında 47 milyon 354 bin varil ham petrol sevkiyatı gerçekleşti.