Türkiye’de eğitim seviyesi yükseldi: Yükseköğretim mezun oranı yüzde 45,6 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Ulusal Eğitim İstatistikleri verilerini yayımladı. Buna göre; Yükseköğretim mezun oranı 25-34 yaş grubundaki nüfusta %45,6 oldu.

25-34 yaş grubu nüfusta yükseköğretim mezun oranı 2008 yılında %13,5 iken, 2025 yılında bu oran %45,6 oldu. 2008-2025 yılları arasında 25-34 yaş grubundaki nüfusta yer alan kadınlarda yükseköğretim mezun oranı %12,5'ten %50,3'e, erkeklerde ise %14,6'dan %41,0'a yükseldi.

YÜKSEKÖĞRETİM MEZUN ORANININ ARTARAK OECD ORTALAMASINA YAKLAŞTIĞI GÖRÜLDÜ

OECD ülkelerine ait en güncel veri yılı olan 2024 yılına göre, 25-34 yaş arası nüfusta yükseköğretim mezunlarının oranı incelendiğinde OECD ortalaması %48,7 iken, Türkiye ortalaması %44,9 oldu. OECD ülkeleri arasında yükseköğretim mezunu oranının en yüksek olduğu ülke %70,6 ile Güney Kore, en düşük olduğu ülke %29,1 ile Meksika oldu.

YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNLARININ ORANI 25 YAŞ VE ÜZERİ NÜFUSTA %26,1 OLDU

25 yaş ve üzerindeki ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarının söz konusu yaş içindeki oranı 2008 yılında %9,8 iken, 2025 yılında bu oran %26,1 oldu. İlgili yaş grubu için ortaöğretim ve üzeri eğitim seviyelerinden mezun olanların oranı 2008 yılında %26,5 iken, 2025 yılında bu oran %50,5 olarak gerçekleşti.

YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNLARI GENÇ YAŞ GRUPLARINDA YOĞUNLAŞTI

25 yaş ve üzeri yükseköğretim mezunlarının genç yaş gruplarında yoğunlaştığı, ileri yaşlara doğru oranların daha düşük düzeylerde gerçekleştiği görülmektedir. Yükseköğretim mezunlarının yaş gruplarına göre dağılım piramidi, 2008 yılında erkekler lehine iken, 2025 yılına gelindiğinde genç yaş gruplarında kadınlar lehine bir görünüm kazanmıştır.

ORTALAMA EĞİTİM SÜRESİ 2025 YILINDA 9,6 YIL OLDU

25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresi 2025 yılında 9,6 yıl oldu. 2025 yılında kadınların ortalama eğitim süresi 8,9 yıl iken, erkeklerin ortalama eğitim süresi 10,3 yıl oldu.

ORTALAMA EĞİTİM SÜRESİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU İL ANKARA OLDU

25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresinin 2025 yılında en yüksek olduğu il 10,9 yıl ile Ankara olurken, bu ili sırasıyla İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve Yalova takip etti. Ortalama eğitim süresinin en düşük olduğu il ise 7,6 yıl ile Ağrı olurken, bu ili sırasıyla Şanlıurfa, Muş, Kastamonu ve Van izledi.

ORTALAMA EĞİTİM SÜRESİNİN EN YÜKSEK ARTIŞ GÖSTERDİĞİ İL %48,5 İLE ŞIRNAK OLDU

25 yaş ve üzeri nüfusun aldığı ortalama eğitim süresinin 2016 ile 2025 yılları arasındaki son on yıllık değişime göre en yüksek artış gösterdiği ilk beş il %48,5 ile Şırnak, %40,4 ile Hakkari, %35,7 ile Muş, %35,5 ile Şanlıurfa ve % 33,1 ile Van oldu. En düşük artış gösteren ilk beş il ise %13,2 ile Ankara, %14,5 ile Eskişehir, %14,6 ile Tekirdağ, %14,8 ile İzmir ve %15,1 ile İstanbul olarak hesaplandı.

OKUMA YAZMA BİLEN ORANI %97,9 OLDU

2008 yılında 6 yaş ve üzeri nüfusta okuma yazma bilenlerin oranı %91,8 iken, 2025 yılında bu oran %97,9 olarak hesaplandı. 2008-2025 yılları arasında kadınlarda okuma yazma bilen oranı %86,9'dan %96,4'e, erkeklerde ise bu oran %96,7'den %99,3'e yükseldi.

ANNESİ YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNU OLAN FERTLERİN % 84,2'Sİ YÜKSEKÖĞRETİMİ TAMAMLADI

25 yaş ve üzeri nüfusta, annesi yükseköğretim mezunu olan fertlerin %84,2'sinin yükseköğretim, %13,1'inin ortaöğretim ve %2,7'sinin ortaöğretim altı eğitim düzeyini tamamladığı tespit edildi. İlgili nüfusta, babası yükseköğretim mezunu olan fertlerin %80,4'ünün yükseköğretim, %16,2'sinin ortaöğretim ve %3,5'inin ortaöğretim altı eğitim düzeyini tamamladığı belirlendi.

Söz konusu nüfusta, annesi ortaöğretim mezunu olan fertlerin %64,3'ünün, babası ortaöğretim mezunu olan fertlerin %56,0'ının yükseköğretim mezunu olduğu belirlendi. Annesi ortaöğretim altı eğitim düzeyini tamamlayan fertlerin %29,4'ünün, babası ortaöğretim altı eğitim düzeyini tamamlayan fertlerin %28,2'sinin yükseköğretim mezunu olduğu görüldü.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör