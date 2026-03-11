Türkiye’de en büyük yatırımcı Hollanda: 34 milyar dolarlık dev sermaye

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, ülkesinin Türkiye'de doğrudan yatırımlar açısından en büyük yatırımcı konumunu koruduğunu söyledi. Wijnands, 2002 yılından bu yana Hollandalı firmaların Türkiye'ye yaptığı toplam yatırımın yaklaşık 34 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Bu tutarın Türkiye'ye gelen toplam doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık yüzde 17'sine karşılık geldiğini belirten Wijnands, Türkiye'de Hollanda menşeli 3 binden fazla şirketin faaliyet gösterdiğini aktardı.

GEÇEN YIL DA İLK SIRADAYDI

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi verilerine göre Hollanda, 2025 yılında Türkiye'ye 2 milyar 863 milyon dolarlık doğrudan yatırımla en fazla yatırım yapan ülke oldu.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi de güçlü seyrini sürdürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye ile Hollanda arasındaki dış ticaret hacmi 2024 yılında yaklaşık 14 milyar dolara ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verileri ise Türkiye'nin Hollanda'ya ihracatının 2025'te yaklaşık 7,2 milyar dolar olduğunu ve Hollanda'nın Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 9'uncu ülke konumunda bulunduğunu ortaya koydu.

2026'DA İHRACAT ARTIŞI SÜRÜYOR

2026 yılında da ticarette artış eğilimi devam ediyor. Yılın ilk ayında Hollanda'ya yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artarak 580 milyon doların üzerine çıktı.