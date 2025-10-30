“Türkiye’de her 5 kişiden 1’i stresli”

Ray Sigorta, "Baştan Aşağı Tamamlayıcı Sağlık Sigortası" ile sigortalılar için ilkleri hayata geçirmeye devam ediyor. Ray Sigorta'nın geçen yıl yenilikçi bir yaklaşımla kapsamını genişlettiği Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) ürünü, fiziksel sağlığın yanı sıra ruhsal sağlığı da güvence altına alan teminatlarıyla TSS'de yeni bir dönemi başlatıyor. Şirket, ruhsal sağlık teminatının yanı sıra mevcut ürününde yer alan teminat kapsamlarını ve anlaşmalı kurum ağını da geliştirdi. Ürün özelinde hayata geçirilen iyileştirmeler kapsamında acente ve müşteri deneyimi süreçleri de yer alıyor. Müşteriler artık Ray Sigorta web sitesinden online randevu sistemiyle asistans hizmetlerine kolayca erişim sağlayabilecek, "Sağlık Kalan Haklarım" modülü aracılığıyla da poliçeleri kapsamındaki haklarını anında takip edebilecek.Sigortacılığın her alanında müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi ürünler sunduklarını ifade eden Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, "Günümüzde tüm dünyada, stres başta olmak üzere pek çok mental sağlık sorununda artış gözlemleniyor. Ülkemizde de araştırmalar, her 5 kişiden birinin 'sürekli stres ve kaygı' yaşadığını gösteriyor" dedi.Bu nedenle Ray Sigorta olarak harekete geçtiklerini, geçen yıl kasım ayıyla birlikte TSS ürünlerini mental sağlık ve wellness hizmetlerini de kapsayacak şekilde müşterileriyle buluşturduklarını söyleyen Erdoğan, "Ülkemizde benzeri olmayan mental sağlık teminatlarla sunduğumuz ürünümüzün gördüğü ilgi ve talep çok doğru bir adım attığımızı kanıtladı" diye konuştu.Sağlığın fiziksel ve ruhsal açıdan bir bütün olduğunu, geliştirdikleri yenilikçi ve kapsamlı çözümü müşterilerine sunduklarını belirten Erdoğan, "Aynı zamanda TSS alanında büyüme iştahımızı ve pazardaki iddiamızı da ortaya koyuyor. Hedefimiz sağlık branşında da en büyük oyunculardan biri olmak. Emin adımlarla bu yolda yürüyoruz. Ürünümüzü sürekli geliştiriyor, sağlık sigortacılığındaki varlığımızı güçlü şekilde büyütmeye devam ediyoruz" dedi.