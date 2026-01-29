Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 29.01.2026 10:07 Son Güncelleme: 29.01.2026 10:30

Türkiye’de işsizlik 32 aydır tek hanede! Aralık işsizlik oranı yüzde 7,7'ye geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı İşgücü istatistiklerini yayımladı. Buna göre Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 0,8 azalarak 7,7'ye geriledi. Böylelikle işsizlik oranı Mayıs 2023'ten bu yana 32 aydır tek hanede kalmaya devam etti. İşsizlik oranında son yılların en düşük seviyesi görülmüş oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2025 İşgücü İstatistikleri verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 7,7 seviyesinde gerçekleşti.

İŞSİZLİK ORANI 32 AYDIR TEK HANEDE

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 286 bin kişi azalarak 2 milyon 736 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,8 puan azalarak %7,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,3 iken kadınlarda %10,5 olarak tahmin edildi.

Verilere göre işsizlik 32 aydır tek hanede seyrini sürdürürken, yüzde 7,7 ile son yılların en düşük seviyesi görüşmüş oldu.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49,1 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 42 bin kişi azalarak 32 milyon 685 bin kişi, istihdam oranı ise aynı seviyede kalarak %49,1 oldu. Bu oran erkeklerde %66,8 iken kadınlarda %31,7 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53,2 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü, 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 328 bin kişi azalarak 35 milyon 421 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puan azalarak %53,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,3 iken kadınlarda %35,5 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 14,1 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak %14,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %12,0, kadınlarda ise %18,2 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 43,1 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 0,8 saat artarak 43,1 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 28,6 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak %28,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,1 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %19,5 olarak tahmin edildi.

