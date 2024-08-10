Türkiye’de kalıcıyız çekilmiyoruz

Dünyanın en büyük hazır perakende grubu İspanyol Inditex, 26 yıl önce adım attığı Türkiye pazarından çekilecekleri iddiasını reddederek "kalıcıyız" mesajı verdi. Bünyesindeki Zara, Massimo Dutti, Pull&Beer, Oysho, Bershka gibi markalarla hazır giyim perakendesini domine eden Inditex Türkiye yetkilileri, "Sık sık çeşitli mecralarda Türkiye'den çekileceğimiz iddia ediliyor. Bunun neden yapıldığını gerçekten biz de anlamıyoruz. Oysa Türkiye bizim merkezimiz için en önemli pazarlardan biri. Burada yaptığımız üretimi artırarak, perakendede ise yeni mağazalarla varlığımızı güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz. Bu yıl 14 mağazamızı yenileyip alan büyütürken, 10 yeni mağaza açmayı planlıyoruz. Indıtex olarak tedarikçilerimiz ve çalışanlarımızla Türkiye'nin bir parçası olmaktan mutluyuz" açıklamasını yaptı.Türkiye'nin üretim anlamında da Inditex için çok önemli bir ülke olduğunu dile getiren yetkililer, "Türkiye güçlü üretim altyapısıyla bizim en önemli tedarikçilerimiz arasında ilk üçte yer alıyor. Pandemiden bu yana artan bir trendde Türkiye'den alım yapıyoruz. Bu konuda da işbirliğimiz güçlenerek devam edecek" diye konuştu. Halen Türkiye'de 186 tedarikçi ile çalıştıkları bilgisini paylaşan yetkililer, şunları kaydetti: "Türkiye'deki tedarikçilerimizle bağlantılı tekstil fabrikası sayısı 847, dolaylı olarak ilişkili olan fabrika sayısı ise 758. Indıtex'e üretim yapan tesislerde ise 330 bin 926 kişi çalışıyor. Türkiye'nin istihdamına büyük bir katkı sunuyoruz. Bundan dolayı da mutluyuz."Sürdürülebilirliğin kendileri için önemli bir başlık olduğunu anlatan Inditex yetkilileri, bu konudaki çalışmaları hakkında şu bligileri paylaştı: "Amacımız, daha düşük seviyede ekolojik ayak izine sahip moda ürünleri sunmaya devam etmek, atıkların kaynaklara dönüştürüldüğü döngüsel bir iş modeline doğru ilerlemek ve net sıfır emisyona ulaşmak. Temmuz 2023'te yeni sürdürülebilirlik taahhütlerimizi açıkladık. Bu on yıl içerisinde, 2040 yılında net sıfıra ulaşmamız için çizdiğimiz yol haritasında sağlam adımlarla lierlememizi sağlayacak bir dizi zorlu taahhüt. Sürdürülebilirlik hedeflerimizde bu sene yer alan taahhütlerimize doğrultusunda 2023 yılında çok önemli atılımlar gerçekleştirdik. Pamuk ve viskoz söz konusu olduğunda hedefimiz, kullanılan elyafın yüzde 100'ünün tercih edilen kaynaklardan elde edilmesiydi. Özellikle pamukta yüzde 100 eşiğine çok yaklaştık. Tek kullanımlık plastiklerin yaklaşık yüzde 95'ini kullanımdan kaldırdık ve yüzde 100 hedefine ulaşmak için ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam ediyoruz."