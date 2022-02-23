Türkiye’de kayıtlı araç sayısı 25 milyon 321 bin 937 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü, Türkiye ve İllere göre Motorlu Kara Taşıtları, Ocak 2022 istatistiklerini açıkladı. Açıklamada, ülkemizdeki kayıtlı araç sayısının Ocak ayı sonu itibarıyla 25 milyon 321 bin 937 olduğu belirtildi. Ayrıca Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,8'ini motosiklet, yüzde 8,0'ını traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 2,0'ını minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturduğu ifade edildi.

DOĞU MARMARADA ARAÇ SAYISI 1 MİLYON 72 BİN 783 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilerine göre, Ocak ayı sonu itibarıyla Doğu Marmara bölgesinde illeri bakıldığında ise Kocaeli ilinde araç sayısı 445 bin 165, Sakarya'da 313 bin 246, Düzce'de 121 bin 126, Bolu'da 121 bin 657, Yalova'da ise 71 bin 589 oldu. Doğu Marmara Bölgesinde en fazla kayıtlı aracın bulunduğu Kocaeli'nde, araç türlerine bakıldığında ise 265 bin 111 otomobil, 9 bin 430 Minibüs, 7 bin 63 Otobüs, 81 bin 53 Kamyonet, 24 bin 548 Kamyon, 37 bin 547 Motosiklet, 18 bin 929 Traktör, bin 484 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.