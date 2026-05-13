Türkiye’de kredi büyümesi Nisan’da güçlü seyrini korudu

Kuruma göre, yüksek faiz ortamına rağmen kredi genişlemesi ivmesini korurken, bu eğilim 2026 başı için öngörülen düzenleme öncesi seviyelere yaklaşmış durumda. Raporda, yükselen enflasyon beklentileri ve reel kurdaki değerlenmenin finansal koşulları görece gevşeterek kredi büyümesini desteklediği ifade edildi.

KAMU VE ÖZEL BANKALAR ARASINDA AYRIŞMA

Analizde, kamu ve özel bankalar arasındaki kredi büyümesi farkının Nisan ayında daha belirgin hale geldiği belirtildi. Bu ayrışmanın büyük ölçüde TL kredi dinamiklerinden kaynaklandığı, kamu bankalarının tüketici kredilerinde, özel bankaların ise ticari kredilerde daha güçlü performans gösterdiği aktarıldı.

BBVA Research ayrıca dolarizasyonun sınırlı kaldığını vurgulayarak, yerleşik yatırımcıların tasarruflarının önemli bir bölümünün TCMB'nin yüksek fonlama faizi ve TL mevduat düzenlemeleri sayesinde Türk lirasında tutulduğunu kaydetti. Döviz kurunun dezenflasyon sürecinde temel çıpa olmayı sürdürdüğü, bu nedenle TL mevduata yönelik düzenlemelerin önemini koruduğu ifade edildi.

FİNANSAL STRES VE KREDİ KALİTESİ

Raporda, finansal stres göstergelerinin hem bireysel hem de ticari kredilerde Nisan ayında sınırlı bir bozulmaya işaret ettiği belirtildi. Şirketlerin karşılaştığı finansal zorlukların ise iflas süreçleri ve yeniden yapılandırılan kredilerdeki artışla daha görünür hale geldiği ifade edildi. Buna rağmen mevcut seviyelerin 2025'in ikinci yarısındaki stres dönemlerinin belirgin şekilde altında olduğu vurgulandı.

BANKACILIK SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ

BBVA Research, farklı senaryolar altında mevduat bankalarının özkaynak kârlılığının 2026'da yatay seyredeceğini veya kamu bankalarındaki sınırlı iyileşmeye bağlı olarak hafif gerileyebileceğini öngördü. Sektörün özkaynak kârlılığı 2025 yılı sonunda yüzde 25,6 seviyesinde bulunuyor.

2026'nın ilk çeyrek verilerinin, bankalar arasında kredi fiyatlaması ve büyüme dinamiklerine bağlı olarak farklılaşmanın devam edeceğine işaret ettiği de belirtildi.

Raporda ayrıca sermaye yeterlilik oranlarının Mart 2026 itibarıyla gerileme eğilimini sürdürdüğü, bunun temel nedeninin temettü ödemeleri sonrası özel bankalarda çekirdek sermaye oranlarındaki düşüş olduğu ifade edildi. Buna karşın sektör genelinde sermaye seviyelerinin düzenleyici asgari gerekliliklerin üzerinde kalmaya devam ettiği kaydedildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör