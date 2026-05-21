Türkiye’de nüfus alarm veriyor! Doğurganlık hızı 1,42 ile tarihi düşüş gösterdi

DOĞURGANLIKTA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Bir kadının doğurganlık dönemi boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 seviyesindeydi.

2014 yılından itibaren kesintisiz düşüş gösteren oran, 2025 yılında 1,42'ye kadar indi. Böylece Türkiye'de doğurganlık hızı son 9 yıldır nüfus yenilenme seviyesinin altında kaldı.

ŞANLIURFA ZİRVEDE, BARTIN SON SIRADA

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3,15 çocuk ile Şanlıurfa oldu.

Şanlıurfa'yı 2,53 çocuk ile Şırnak ve 2,23 çocuk ile Mardin takip etti.