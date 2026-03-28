Türkiye’de sosyal medya kullanımı zirvede! İşte en çok kullanılan uygulamalar

Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya ve dijital platformlarda geçirilen sürelere ilişkin dikkat çeken verileri paylaştı.

TÜRKİYE, DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE

We Are Social 2026 verilerine göre, dünya genelinde haftalık sosyal medya kullanım süresi 18 saat 36 dakika olarak ölçülürken, Türkiye'de bu süre 25 saat 4 dakikaya ulaştı.

Uraloğlu ayrıca, çevrim içi medyada geçirilen toplam sürenin dünya genelinde haftalık 33 saat 27 dakika olduğunu, Türkiye'de ise bunun 41 saat 37 dakikaya çıktığını belirtti.