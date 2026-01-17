Türkiye’de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı iki katına çıktı

Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, 2025 itibarıyla bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 102 artarak 370 bin 591'e yükseldi. Bu artış, elektrikli araçların Türkiye otomotiv pazarındaki hızlı yükselişini ortaya koydu.
TOPLAM OTOMOBİL SAYISI 17,3 MİLYONU AŞTI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 17 milyon 373 bin 581 olarak hesaplandı. Elektrikli araçların toplam içindeki payı ise dikkat çekici biçimde artış gösterdi.
TOGG VE ŞARJ ALTYAPISI ETKİLİ OLDU
Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasında, şarj istasyonlarının ülke genelinde artması ve Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un piyasaya girmesi önemli rol oynadı. Karbon emisyonunun düşük olması, enerji verimliliği ve sessiz çalışma özellikleri de tüketici tercihini bu yönde etkiledi.
10 YILDA 565'TEN 370 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI
Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı:
2015: 565
2024: 183 bin 776
2025: 370 bin 591
Elektrikli otomobillerin toplam otomobiller içindeki payı 2024'te yüzde 1,1 iken, 2025'te yüzde 2,1'e yükseldi.
HİBRİT OTOMOBİLLERDE DE HIZLI YÜKSELİŞ
Hibrit otomobillerin sayısı da artışını sürdürdü.
2024: 391 bin 296
2025: 697 bin 27
Hibrit araçların toplam otomobiller içindeki payı ise yüzde 2,4'ten yüzde 4'e çıktı.