Türkiye’de turizmden elde edilen gelirin yüzde 30’u hediyelik eşya satışından elde ediliyor

Türkiye'de ilk kez düzenlenen Turistik Hediyelik ve Hatıra Eşya Fuarı Souvenir Expo Turkey'e Ortadoğu, Balkanlar, Kafkaslar, Kuzey Afrika gibi Avrasya coğrafyasından 70'ten fazla ülkeden profesyonel alıcıya katılım sağladı. Hediye sektörünün her geçen gün ülkeler için değer taşıdığını belirten ROTA Exhibitions Turkey Fuarcılık A.Ş. Ülke Müdürü Erdal Usta, Tekrar 50 milyonun üzerine çıkacak bir turist sayısının, 35 milyar dolar civarında bir turist gelirini yakalayabileceğine inandıklarını söyledi. Usta, turizmden elde edilen gelirin yüzde 30'unun hediyelik eşya satışından elde edildiğini de kaydetti.





Artacak turizm geliri ile birlikte Turistik Hediyelik ve Hatıra Eşya Sektörününde gelişeceğini belirten ROTA Exhibitions Turkey Fuarcılık A.Ş. Ülke Müdürü Erdal Usta, Türkiye'de ilk kez düzenlenen Turistik Hediyelik ve Hatıra Eşya Fuarı Souvenir Expo Turkey'e Ortadoğu, Balkanlar, Kafkaslar, Kuzey Afrika gibi Avrasya coğrafyasından 70'ten fazla ülkeden profesyonel alıcıya katılım sağladı.



Türkiye'de ilk kez, dünyada 35 yıldır düzenlenen Turistik Hediyelik ve Hatıra Eşya Fuarı Souvenir Expo Turkey, 02-05 Aralık tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde sektör temsilcilerini ağırladı. Fuarda yaklaşık 100 katılımcı markanın, kupa, magnet, anahtarlık, nazar boncuğu, mayo, bikini, peştamal, havlu, şort, güneş gözlüğü gibi yaz modası kıyafet ve aksesuarları, baklava, lokum, Türk kahvesi gibi ülkemizin dünyaca meşhur gıda ürünleri, zeytin, zeytinyağı, sabun gibi doğal ve organik ürünler, promosyon malzemeleri, valiz, çanta, kemer, deri aksesuarlar ve dekorasyon ürünleri gibi çok geniş kapsamda turistik hediyelik ve hatıra eşya ürünleri sergilendi.





Hediye Profesyonellerinin, Souvenir Expo Turkey'de İhracat İçin Buluştuğunu belirten Erdal Usta, "İstanbul'da düzenlenen fuarın ihracat etkilerini 2022 yaz sezonunda göreceğimizi düşünüyoruz. Tekrar 50 milyonun üzerine çıkacak bir turist sayısının, 35 milyar dolar civarında bir turist gelirini yakalayabileceğine inanıyoruz. Souvenir sektörü, turizmdeki katkının arttırabilirse bu rakam daha da yukarıya çıkacaktır. Fuarda önemli uluslar arası ticari anlaşmalar gerçekleştiren firma sahipleri de dünyadaki birçok yer tıkanmışken Avrasya coğrafyasının en önemli üreticisi konumundaki Türkiye'nin üretim gücüne ve hızlı teslimat sağlamadaki logistik avantajına dikkat çektiler. Türkiye turizmden elde ettiği gelirin yüzde 30'unu hediyelik eşya satışından elde ediyor. Sektörün iş hacmi iç piyasada 4, dış piyasada 8 olmak üzere toplam 12 milyar dolar. 2022 yılında ülkemize tahmini olarak 50 milyon turistin gelmesi bekleniyor ve 35 milyon dolar civarında gelir elde edileceği öngörülüyor. 1.5 milyon ile Avrupa'nın 2'nci büyük yatak kapasitesine sahip Türkiye, 90 ülkeye 3 saatlik uçuş mesafesinde yer alırken, komşuları ile demiryolu, karayolu ve denizyolu ulaşım bağlantılarına sahip. Ayrıca, elverişli iklim koşulları ve 365 gün süren turizm hareketliliği, ülkemizi turizmde tercih edilen rotalarda en üst sıralara taşıyor.



"İHRACAT YAPAN FİRMALAR AYAKTA KALIYORLAR."



Özel tasarım mum üretimi gerçekleştiren firma tasarımcısı Özlem Kırkaya, "Fuarlar bence her zaman ülkeye ve üreticilere olumlu katkı sağlıyor. Ben kendi ürünüm adına konuşayım. Biz üreticiyiz. Benimle tüketici arasına bir kişi girmeli. İki ya da üç kişi girdiğinde bu sefer ürünün fiyatı şişiyor. Tüketici satın alma gücüne yetişemiyor. O yüzde üreticilerle tüketicilerin doğrudan buluşması güzel bir şey. İhracat yapan firmalar ayakta kalıyorlar. O yüzden bu fuarın uluslar arası olması ihracata yönelik olması hem ülke ekonomisine hem de firmalara ürettiği katma değeri hak edecek, karşılığını bulması için fırsat." dedi.