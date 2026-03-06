Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye'de yabancı kontrollü şirket sayısı arttı
Giriş Tarihi: 6.03.2026 10:13 Son Güncelleme: 6.03.2026 10:32

Türkiye'de yabancı kontrollü şirket sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de yabancı kontrollü girişimler, 2024 yılında toplam cironun %12,6’sını elde etti. Bu dönemde yabancı kontrollü şirket sayısı 413 adet yükseliş ile 11.086'ya yükseldi. En çok girişim yapan ülke ise Almanya oldu.

Türkiye’de yabancı kontrollü şirket sayısı arttı
  • ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılına ilişkin Yabancı Kontrollü Girişim İstatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de yabancı kontrollü girişimler, 2024 yılında toplam cironun %12,6'sını elde etti.

Yabancı kontrollü girişim sayısı, 2023'te 10.673 iken 2024'te 11.086 oldu. Bu girişimlerdeki çalışanların toplam istihdam içindeki payı ise %5,1 olarak kaydedildi.

SEKTÖREL DAĞILIM

2024'te yabancı kontrolün en yoğun olduğu sektör tütün ürünleri imalatı oldu. Bu sektörde yabancı kontrollü girişimlerin ciro payı %94,6 ile en yüksek seviyeye ulaştı.

İkinci sırada ise motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatı sektörü yer aldı ve ciro payı %40,6 olarak gerçekleşti.

ÜLKE BAZLI DAĞILIM

Yabancı kontrollü girişimlerde sayı ve ciroya göre en büyük pay Almanya tarafından kontrol edilen girişimlere ait.

Almanya kontrolündeki 1.309 girişim, toplam yabancı kontrollü ciro içinde %13,1 pay aldı.

ABD kontrolündeki 1.010 girişim, toplam ciroda %12,3 pay sahibiydi.

Birleşik Krallık kontrolündeki 737 girişim ise toplam ciroda %8,3 pay sağladı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye'de yabancı kontrollü şirket sayısı arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz