Türkiye’de yabancı kontrollü şirket sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılına ilişkin Yabancı Kontrollü Girişim İstatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de yabancı kontrollü girişimler, 2024 yılında toplam cironun %12,6'sını elde etti.

Yabancı kontrollü girişim sayısı, 2023'te 10.673 iken 2024'te 11.086 oldu. Bu girişimlerdeki çalışanların toplam istihdam içindeki payı ise %5,1 olarak kaydedildi.