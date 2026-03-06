Türkiye’de yabancı kontrollü şirket sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılına ilişkin Yabancı Kontrollü Girişim İstatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de yabancı kontrollü girişimler, 2024 yılında toplam cironun %12,6'sını elde etti.
Yabancı kontrollü girişim sayısı, 2023'te 10.673 iken 2024'te 11.086 oldu. Bu girişimlerdeki çalışanların toplam istihdam içindeki payı ise %5,1 olarak kaydedildi.
SEKTÖREL DAĞILIM
2024'te yabancı kontrolün en yoğun olduğu sektör tütün ürünleri imalatı oldu. Bu sektörde yabancı kontrollü girişimlerin ciro payı %94,6 ile en yüksek seviyeye ulaştı.
ÜLKE BAZLI DAĞILIM
Yabancı kontrollü girişimlerde sayı ve ciroya göre en büyük pay Almanya tarafından kontrol edilen girişimlere ait.
Almanya kontrolündeki 1.309 girişim, toplam yabancı kontrollü ciro içinde %13,1 pay aldı.
ABD kontrolündeki 1.010 girişim, toplam ciroda %12,3 pay sahibiydi.
Birleşik Krallık kontrolündeki 737 girişim ise toplam ciroda %8,3 pay sağladı.