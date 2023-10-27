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Giriş Tarihi: 28.10.2023

Türkiye’de yatırımlar artacak

Türkiye’de yatırımlar artacak
FITCH Ratings Küresel İslami Bankacılık Grubu Başkanı Bashar Al-Natoor, son dönemde Körfez ülkeleriyle yeniden güçlenen ilişkilerin Türkiye'de İslami finans alanındaki yatırımları desteklemesinin beklendiğini belirtti. "Türkiye zor piyasa koşullarında bile sukuk piyasasına girmeyi ve gerekli finansmanı sağlamayı başardı" diyen Al-Natoor, Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında güçlenen ilişkilerin gelecek dönemde yatırım ortamına olumlu katkı sağlamasının beklendiğini ifade etti. Al-Natoor, "Körfez bankalarının yatırımlarını çeşitlendirmek için Türkiye pazarına girdiğini görüyoruz" diye konuştu.
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Türkiye’de yatırımlar artacak
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