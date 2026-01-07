Türkiye’den 60 ülkeye ticaret atağı! Ticaret Bakanlığı ihracatta hedef pazarları açıkladı

Ticaret Bakanlığı'nın 2024 yılı için belirlediği ihracatta hedef ülke sayısı 60'a ulaştı. Geçen yıl 55 olan sayıya bu yıl 5 yeni ülke eklendi.
5 YENİ ÜLKE EKLENDİ
Bakanlık yetkilileri, Türkiye'nin dış ticaret hacmini artırmak ve ihracatçılara yeni pazarlar sunmak amacıyla hedef ülke listesini her yıl güncellediğini belirtti. Bu yıl listeye Filistin, Macaristan, Makedonya, Slovakya ve Suriye dahil edildi.
İHRACATÇILARA ÖZEL DESTEK PAKETİ
Hedef ülkelere ihracat yapan firmalar, Bakanlık tarafından sağlanan özel teşvik mekanizmalarından faydalanabiliyor. Bu destekler arasında e-ihracat tanıtım giderleri, sipariş karşılama hizmet bedelleri, sektörel ticaret heyeti masrafları ve pazaryeri komisyon ödemeleri bulunuyor.
Hedef ülke seçiminde küresel e-ticaret payları, pazara giriş koşulları, coğrafi uzaklık ve Türkiye'nin genel ihracat stratejileri dikkate alınıyor. Ayrıca küresel siyasi ve ekonomik gelişmeler de değerlendirmeye dahil ediliyor.
ALTERNATİF PAZARLARA YÖNELİM
Bakanlık, geleneksel pazarlarda yaşanabilecek daralmayı telafi etmek için firmaları alternatif pazarlara yönlendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda makroekonomik göstergeler, büyüme-pay matrisi ve pazar çeşitlendirme analizleri yapılıyor.
Uzak Ülkeler Stratejisi, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler ve İhracatı Geliştirme Stratejisi kapsamındaki pazarlar öncelikli olarak değerlendiriliyor.
İHRACATTA HEDEF ÜLKE LİSTESİ
2024 yılı için belirlenen 60 hedef ülke şöyle:
Almanya, ABD, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, BAE, İngiltere, Bosna Hersek, Brezilya, Cezayir, Çekya, Çin, Endonezya, Etiyopya, Fas, Fildişi Sahili, Filipinler, Filistin, Fransa, Gana, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Irak, İspanya, İtalya, Japonya, Kamboçya, Kanada, Katar, Kenya, Kolombiya, Kuveyt, Libya, Macaristan, Makedonya, Malezya, Meksika, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Peru, Portekiz, Romanya, Rusya, Senegal, Sırbistan, Slovakya, Suriye, Suudi Arabistan, Şili, Tanzanya, Tayland, Tunus, Umman, Ürdün, Venezuela ve Vietnam.