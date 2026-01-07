Türkiye’den 60 ülkeye ticaret atağı! Ticaret Bakanlığı ihracatta hedef pazarları açıkladı

5 YENİ ÜLKE EKLENDİ



Bakanlık yetkilileri, Türkiye'nin dış ticaret hacmini artırmak ve ihracatçılara yeni pazarlar sunmak amacıyla hedef ülke listesini her yıl güncellediğini belirtti. Bu yıl listeye Filistin, Macaristan, Makedonya, Slovakya ve Suriye dahil edildi.



İHRACATÇILARA ÖZEL DESTEK PAKETİ



Hedef ülkelere ihracat yapan firmalar, Bakanlık tarafından sağlanan özel teşvik mekanizmalarından faydalanabiliyor. Bu destekler arasında e-ihracat tanıtım giderleri, sipariş karşılama hizmet bedelleri, sektörel ticaret heyeti masrafları ve pazaryeri komisyon ödemeleri bulunuyor.



Hedef ülke seçiminde küresel e-ticaret payları, pazara giriş koşulları, coğrafi uzaklık ve Türkiye'nin genel ihracat stratejileri dikkate alınıyor. Ayrıca küresel siyasi ve ekonomik gelişmeler de değerlendirmeye dahil ediliyor.