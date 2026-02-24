Türkiye’den geçen ham petrol sevkiyatında Ocak’ta düşüş yaşandı

BTC Boru Hattı'nda ise Aralık ayında 17 milyon 319 bin varil olarak gerçekleşen taşımalar, Ocak ayında 16 milyon 125 bin varile indi. Bu, aylık bazda yaklaşık %6,9'luk bir düşüş anlamına geliyor. BTC hattındaki sevkiyat, 2025'in Mart-Nisan döneminde görülen 18 milyon varil civarındaki seviyelerin altında seyretmeye devam etti.

Irak-Türkiye Boru Hattı'nda ise sevkiyat, Irak ile yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle uzun süre durduktan sonra Eylül 2025 itibarıyla yeniden başlamıştı. Eylül ayında 689 bin varil ile başlayan taşımalar, Ekim'de 6 milyon 21 bin, Kasım'da 6 milyon 523 bin, Aralık'ta 6 milyon 207 bin varil seviyelerine ulaşmış, Ocak ayında ise 6 milyon 283 bin varile yükselerek sınırlı bir artış göstermiş oldu.

Ocak ayında Ceyhan-Kırıkkale hattından 2 milyon 909 bin varil, Batman-Dörtyol hattından 1 milyon 672 bin varil ve Dörtyol-Ceyhan hattından 750 bin varil ham petrol taşındı. Bu üç hattaki küçük artışlara rağmen, BTC hattındaki düşüş toplam sevkiyattaki gerilemeyi belirleyen unsur oldu.