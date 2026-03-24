Türkiye’den geçen petrol sevkiyatında Şubat’ta düşüş yaşandı

BTC (Bakü-Tiflis-Ceyhan) Boru Hattı üzerinden Ocak ayında 16 milyon 125 bin varil olan sevkiyat, Şubat'ta 14 milyon 818 bin varile düştü. Bu, aylık bazda yaklaşık %8,1'lik bir azalış anlamına geliyor. BTC hattındaki sevkiyat, 2025'in Mart (18 milyon 625 bin) ve Nisan (18 milyon 511 bin) aylarındaki 18 milyon varilin üzerindeki seviyelerin oldukça altında kaldı.

Irak-Türkiye Boru Hattı'nda taşınan petrol miktarı da düşüş gösterdi. Ocak ayında 6 milyon 283 bin varil olan sevkiyat, Şubat'ta 5 milyon 856 bin varile indi ve aylık bazda %6,8 gerileme kaydedildi.

Diğer hatlarda ise Şubat ayında Ceyhan-Kırıkkale hattından 1 milyon 907 bin varil, Dörtyol-Ceyhan hattından 250 bin varil ham petrol taşındı; her iki hatta da Ocak ayına göre düşüş görüldü. Buna karşın Batman-Dörtyol hattındaki sevkiyat, Ocak'taki 1 milyon 672 bin varilden Şubat'ta 4 milyon 118 bin varile yükseldi ve ciddi bir artış gösterdi. Toplam petrol taşımacılığındaki aylık düşüşte özellikle BTC ve Irak-Türkiye hatlarındaki gerilemeler belirleyici oldu.