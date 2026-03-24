Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye'den geçen petrol sevkiyatında Şubat'ta düşüş yaşandı
Giriş Tarihi: 24.03.2026 11:40

Türkiye’den geçen petrol sevkiyatında Şubat'ta düşüş yaşandı

BOTAŞ verilerine göre, 2026 yılı Ocak ayında Türkiye üzerinden boru hatlarıyla taşınan toplam ham petrol miktarı 27 milyon 739 bin varil iken, Şubat ayında yaklaşık %2,8 azalarak 26 milyon 949 bin varile geriledi.

  • ABONE OL

BTC (Bakü-Tiflis-Ceyhan) Boru Hattı üzerinden Ocak ayında 16 milyon 125 bin varil olan sevkiyat, Şubat'ta 14 milyon 818 bin varile düştü. Bu, aylık bazda yaklaşık %8,1'lik bir azalış anlamına geliyor. BTC hattındaki sevkiyat, 2025'in Mart (18 milyon 625 bin) ve Nisan (18 milyon 511 bin) aylarındaki 18 milyon varilin üzerindeki seviyelerin oldukça altında kaldı.

Irak-Türkiye Boru Hattı'nda taşınan petrol miktarı da düşüş gösterdi. Ocak ayında 6 milyon 283 bin varil olan sevkiyat, Şubat'ta 5 milyon 856 bin varile indi ve aylık bazda %6,8 gerileme kaydedildi.

Diğer hatlarda ise Şubat ayında Ceyhan-Kırıkkale hattından 1 milyon 907 bin varil, Dörtyol-Ceyhan hattından 250 bin varil ham petrol taşındı; her iki hatta da Ocak ayına göre düşüş görüldü. Buna karşın Batman-Dörtyol hattındaki sevkiyat, Ocak'taki 1 milyon 672 bin varilden Şubat'ta 4 milyon 118 bin varile yükseldi ve ciddi bir artış gösterdi. Toplam petrol taşımacılığındaki aylık düşüşte özellikle BTC ve Irak-Türkiye hatlarındaki gerilemeler belirleyici oldu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz