Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye'den ihracatta 275,8 milyar dolarlık yeni rekor!
Giriş Tarihi: 2.05.2026 11:14 Son Güncelleme: 2.05.2026 11:32

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, nisan ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatın 275,8 milyar dolara çıkarak tarihi rekor kırdığını açıkladı. Aylık ihracatta ise yüzde 22,3’lük güçlü artış dikkat çekti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ordu'da düzenlenen Nisan Ayı Dış Ticaret Verileri Basın Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dış ticarette önemli bir eşiği aştığını duyurdu.

Bakan Bolat, nisan ayı itibarıyla son 12 aylık yıllıklandırılmış ihracatın 275,8 milyar dolara yükseldiğini belirterek bunun mal ihracatında yeni bir rekor olduğunu ifade etti.

NİSAN AYINDA GÜÇLÜ ARTIŞ

Nisan ayı ihracat performansına da değinen Bolat, ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 artışla 25,4 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

Bu rakamla birlikte nisan ayının, hem tarihî en yüksek nisan ihracat değeri hem de aylık bazda ikinci en yüksek ihracat seviyesi olduğu kaydedildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
